Mora li profesor ponoviti ispit ako pola razreda dobije jedinicu? Provjerili smo što kaže pravilnik

Profesor tada nije obvezan ponoviti ispit, ali može to učiniti ako misli da učenici nisu gradivo usvojili dovoljno dobro da mogu učiti novo.

Vjerojatno ste čuli za glasinu da ako pola razreda padne test, profesor mora ponoviti provjeru. Međutim to nije točno, a u videu objašnjavamo što zapravo piše u Pravilniku o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.

Profesor uvijek može ponoviti test ako misli da je potrebno

Naime u njemu stoji da učitelj, odnosno nastavnik može ponoviti pisanje provjere kada ocijeni da postignuća učenika nisu dovoljna za nastavak poučavanja i učenja.

To znači da profesor može ponoviti test ako misli da je to potrebno, ali pravilnik ne propisuje nikakav slučaj u kojem to baš mora učiniti. Stoga je Pravilnik zapravo podložan raznim tumačenjima.

Ako se ispit ponavlja profesor mora ustvrditi razloge neuspjeha

Na primjer nekim nastavnicima može biti neočekivano da trećina razreda dobije jedan pa želi ponavljati test, dok drugi pak neće brinuti ni ako više od pola učenika padne test.

U Pravilniku je istaknuto da, u slučaju kad profesor ustvrdi da je potrebno ponavljati test, on mora ustvrditi i razloge neuspjeha, a prije ponovnog pisanja provjere mora organizirati dopunsku nastavu. Više o tome te o drugim učeničkim zabludama doznajte ovdje.

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