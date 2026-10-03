Roditelji na kutije za školske predmete troše i do 200 eura, a što bude od toga? 'Donio doma, ja bacila'

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12:28 1 d 02.10.2026
03. listopad 2026.
Uz kutije za Tehnički i mape za Likovni, neki roditelju kupuju kutije za prirodoslovne predmete. To koliko će ih djeca koristiti ovisi o nastavnicima.
Početkom ove školske godine razgovarali smo s Josipom Kozinom, koja na TikToku objavljuje savjete za roditelje. Ona savjetuje da sav školski pribor ne kupite u istoj trgovini te da pratite akcije. Kao najskuplje izdvojila je specijalizirane kutije za Prirodu, Biologiju i Tehnički, čije se cijene kreću oko 30 eura.
Osim mapa za Likovni i kutija za Tehnički u nekim školama od roditelja se traži da kupe i kutije za prirodoslovne predmeta koje sadržavaju materijale za pokuse i radne listiće, kao i raznolik pribor za Likovni. Pitali smo roditelje koliko ih to sve košta i koliko na kraju godine njihova djeca pribora iskoriste.
Jedan nam roditelj odgovara da je za dijete u petom razredu likovnu mapu platio 15 eura, a kutiju za Tehnički, u kojoj se nalazi par komada letvica, mali skalpel, trokuti, škarice i par vijaka 30 eura. Kutiju za Likovni također je platio 30 eura, no kaže da se u njoj nalazi sav potreban pribor osim ugljena. Dodaje da misli da su te cijene puno prevelike. Drugi je napisao da je mapu za Likovni za osmi razred platio 14, a kutiju za Tehnički 28 eura.
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Akcija na kotizacije za obrazovnu konferenciju: Kupi više, plati manje
Pripremili smo grupnu ponudu kotizacija za sve koji žele doći u društvu na proslavu rođendana našeg portala. Što je ekipa veća, to je i ušteda veća.
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