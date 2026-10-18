Kako promijeniti jezik na računalu? Imamo i trik za pisanje simbola i emotikona

Vjerojatno vam se nekad dogodilo da, kad pišete nešto na računalu, tipkom 'y' napišete 'z'. To vas je možda zbunilo, ali razlog zašto se to dogodilo je zapravo vrlo jednostavan: tipkovnica vam je bila namještena na engleski jezik. Ako imate instalirano više jezičnih paketa, na Windowsu 10 i 11 možete ih mijenjati na dva jednostavna načina.

Najbrži je da istovremeno pritisnete tipke 'Space' i 'Windows' (onu na kojoj piše Win ili je nacrtan logo koji izgledao kao prozor), čime se odmah promijene postavke na idući instalirani jezični paket. Osim toga, u donjem desnom kutu ekrana nalazi se prozorčić za mijenjanje jezika sustava. Ako vam je tipkovnica namještena na engleski, ondje će pisati 'ENG'. Jednostavno pritisnite na to i odaberite opciju 'HRV'.

Kako promijeniti jezik na računalu?

Međutim, može se dogoditi da na računalu koje koristite uopće nemate instaliran hrvatski jezični paket ili neki drugi paket koji želite koristiti. Evo kako ih instalirati u nekoliko koraka.

Otvorite izbornik Postavke (Settings) i zatim kliknite na izbornik Vrijeme i jezik (Time & Language). Ondje pritisnite na rubriku Jezik (Language). Ovdje možete izabrati na kojem će jeziku biti nazvane sve značajke operativnog sustava. Ako to želite promijeniti, pritisnite na strelicu i iz izbornika odaberite jezik koji želite.

Ispod toga nalazi se izbornik Prioritetni jezici (Preferred Languages), gdje možete vidjeti sve jezične pakete koji su instalirani. Pritiskom na tipku Dodaj jezik (Add a language) možete dodati novi jezični paket. Također, ako pritisnete na jezik koji je već instaliran, možete kliknuti na gumb Opcije (Options), gdje možete preuzeti dodatne značajke, primjerice jezični paket pomoću kojeg zatim možete promijeniti jezik cijelog sustava.

Kako napisati simbole koje nemate na tipkovnici?

Mijenjanje jezika tipkovnice i jezika sustava ne mijenja jezik koji ste odabrali dok koristite pojedine programe, pa tako ni Microsoft Word. To također možete učiniti na vrlo jednostavan način. Kad je pred vama otvoren Wordov dokument, na traci koja se nalazi na dnu ekrana, između ostalog, nalazi se tipka kojom mijenjate jezik. Na njoj piše koji se jezik trenutačno koristi. Pritiskom na nju možete promijeniti jezik. Također, u tom izborniku možete odabrati želite li da Word automatski prepoznaje koji jezik koristite te želite li da vam podcrtava gramatičke greške ili ne.

Također se može dogoditi da želite napisati neki simbol, ali ga nema na vašoj tipkovnici ili ga ne možete pronaći. Na primjer, ako studirate ekonomiju ili planirate put u Veliku Britaniju, možda vam zatreba simbol za britansku funtu. Na velikom broju tipkovnica taj i druge simbole nećete pronaći, no zato operativni sustavi imaju ugrađenu bazu simbola i emotikona.

Kako biste otvorili izbornik s njima, ako koristite Windows računalo, pritisnite tipku 'Windows' i točku (.). To će otvoriti tipkovnicu sa simbolima i emotikonima u kojoj možete potražiti ono što vam treba. Na Macu se isto postiže kombinacijom tipki Control + Command + Space.