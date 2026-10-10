Brojnim srednjoškolcima pekara je jedina opcija, evo što jedu: 'Očekivano je da će birati praktičnije'

Klipić sa sirom ili šunkom, pizza, hrenovka u tijestu, burek sa sirom, buhtla ili Kinder Bueno - namirnice su to koje srednjoškolci jedu pod velikim odmorom. Tako su nam rekli u anketi koju smo proveli na Instagramu, a ističu da bolje opcije nemaju, što zbog toga jer oko škole nemaju trgovina gdje bi mogli kupiti zdraviju hranu, što jer smatraju da su zdraviji obroci skuplji od pekarskih proizvoda.

Naime, za razliku od osnovnoškolaca, kojima država subvencionira prehranu, srednjoškolci se moraju snalaziti sami. Podsjetimo, 98 posto osnovnoškolaca u školi može jesti besplatan obrok, koji država subvencionira s 1,33 eura dnevno po učeniku. To omogućuje pripremanje jednostavnih obroka, međutim škole ponekad imaju poteškoće s pronalaskom jelovnika koji postiže ravnotežu zdrave hrane i one koju će učenici jesti. Tako su nam rekli i iz jedne škole, u kojoj je jelovnik izazvao polemiku. Poražavajuć je i podatak da se u osnovnim školama praktički svaki šesti obrok baca.

'Nema nikakve zdrave opcije po pekarama i dućanima'

To barem znači da pet od šest osnovaca u školi pojede pripremljeno jelo, dok srednjoškolci jedu ono što im dopusti džeparac, vrijeme i vlastita svijest o zdravim navikama. Među opcijama koje su nam naveli srednjoškolci najzdravija je bila sendvič koji su spremili kod kuće, dok većina jede pekarske proizvode, mnogi gotovo svaki dan.

- Uglavnom jedem od doma sendviče koje napravim jer nema nikakve zdrave opcije po pekarama i dućanima (barem što se moje škole tiče). O hrani u školskoj kantini neću ni govoriti; samo čokoladna peciva, jadni sendviči i puno slatkiša, napisao nam je srednjoškolac Viktor.

'Malo učenika si to može priuštiti svaki dan'

Tena nam pak kaže da su klipići iz pekare financijski najprihvatljiviji, zbog čega ih ona i kolegice jedu gotovo svakog dana. Sličnog je stava i Tea, koja nam kaže da je, iako zna da je to nezdravo, u zadnjih tjedan dana u školi uglavnom jela peciva i sendviče. Ističe nam da je problem to što su oko škole sve zdravije opcije automatski i skuplje.

- Ako želimo pojesti nešto bolje, na primjer salatu ili tortilju s povrćem, to u školskoj 'kantini' košta oko 3,50 do 5 eura, što si malo učenika može priuštiti svaki dan. Može se reći da ponesemo hranu od doma, ali što ako netko nema što ponijeti ili mu roditelji ne mogu davati veći džeparac? Onda nam uglavnom ostaju peciva od 50 centi do 1 euro, pa se većina učenika tako i hrani, priča nam Tea.

Učenik nam je poslao cijeli svoj 'tjedni meni'

Srednjoškolac Luka s nama je pak podijelio čitav njegov prošlotjedni školski 'jelovnik'. U ponedjeljak je jedo lisnato s hrenovkom i pio gazirani sok, u ujutro pizzu iz pekare i također gazirani sok, u srijedu opet pizzu iz pekare, ali je sok zamijenio vodom, u četvrtak je jeo burek sa sirom, a u petak ponovno pizzu iz pekare i vodu.

Dodao je da cijeli tjedan jede isključivo iz pekare ne zato što ne želi jesti zdravije, već jer u školi nemaju nikakav kuhani ili nutritivno uravnotežen obrok, pa je pekara jedina brza i pristupačna opcija na velikom odmoru.

- Inzistiram na tome da se već jednom nešto poduzme u vezi prehrane nas srednjoškolaca! Ne možemo godinama živjeti na tijestu, aditivima i šećeru i pretvarati se da je to u redu samo zato što smo ‘mladi pa možemo sve probaviti’. Vrijeme je da nam se omogući pristup pravoj, zdravoj hrani u školama, odgovorio je Luka.

Podsjetimo, inicijativa 'Pravo svakog djeteta na školski obrok', koju su pokrenule profesorice Pravnog fakulteta u Zagrebu Antonija Petričušić, Ivana Dobrotić, Olja Družić Ljubotina i Marijana Kletečki Radović zalaže se i za uvođenje subvencioniranog obroka u srednje škole. Međutim kako velik broj srednjih nema svoju kuhinju niti kantinu, to bi trebalo učiniti po drugačijem modelu, a više o tome doznajte ovdje.

'Izbor ne možemo promatrati samo kroz pitanje znaju li mladi što je 'zdravo''

Nakon razgovora s učenicima, popis proizvoda koje su jeli poslali smo nutricionistkinji Ivani Domislović, koja je zatim analizirala njihova hranidbena svojstva.

- Rano ustajanje i nedostatak vremena često znače i preskakanje doručka. Do velikog odmora glad je već izražena i potrebna im je energija za nastavak školskog dana. Zato ne iznenađuje da posežu za klipićem, buhtlom, čokoladicom ili sličnim proizvodima; brzi su izvor energije, lako dostupni, relativno cjenovno prihvatljivi i mogu se pojesti u nekoliko minuta odmora. Njihov izbor zato ne možemo promatrati samo kroz pitanje znaju li mladi što je 'zdravo', nego i kroz pitanje što smo im tijekom školskog dana omogućili da jedu, ističe nutricionistkinja.

'Nema potrebe tu hranu zabranjivati, ali ne bi trebala biti zamjena za obrok'

Napominje da klipić ili buhtla sami po sebi nisu problem ako ih djeca jedu povremeno. Međutim problem nastaje kada pekarski proizvodi i slatkiši gotovo svakodnevno zamjenjuju doručak ili kvalitetan školski obrok.

- Oni mogu osigurati potrebnu energiju, ali kao samostalan obrok najčešće sadrže relativno malo vlakana, kvalitetnih izvora proteina te niza vitamina i minerala. Klipić sa šunkom nutritivno je nešto potpuniji jer sadrži i izvor proteina, dok je Kinder Bueno slatkiš i tako ga treba promatrati, nema potrebe takvu hranu zabranjivati, ali ne bi trebala biti zamjena za obrok, savjetuje Domislović.

'Problem nije jedan klipić nego cjelokupna struktura prehrane'

Ono što učenici mogu pripremiti kod kuće i svakako stignu pojesti na velikom odmoru je sendvič. Domislović objašnjava da kruh, izvor proteina poput jaja, sira, piletine ili tune te povrće, uz komad voća i vodu, mogu činiti kvalitetan obrok koji mogu pojesti u školi.

- Važnije od jedne namirnice ipak je pogledati kako izgleda cijeli dan. Ako učenik ode u školu bez doručka, na velikom odmoru pojede pecivo ili slatkiš, a prvi konkretan obrok ima tek kasno poslijepodne, problem nije jedan klipić nego cjelokupna struktura prehrane. Prehrana koja se dominantno temelji na pekarskim proizvodima može biti energetski bogata, a nutritivno siromašna. S druge strane, kod dijela adolescenata problem može biti upravo premali ukupni unos hrane i dugi razmaci između obroka, objašnjava nutricionistkinja.

'Ne možemo svu odgovornost prebaciti na same učenike i obitelji'

Ističe da je adolescencija razdoblje intenzivnog rasta i razvoja, zbog čega su potrebe za energijom i brojnim hranjivim tvarima povećane. Napominje da je to i vrijeme kad djeca postaju samostalnija u izboru hrane, a na izbor, kao što su učenici i rekli, utječu i školski raspored, vršnjaci, dostupnost hrane, cijena i vrijeme koje imaju za obrok. Domislović dodaje da se u toj dobi pojavljuje i veća zaokupljenost izgledom i tjelesnom masom, pa dio mladih svjesno preskače ili ograničava obroke.

- Ne možemo svu odgovornost prebaciti ni na same učenike i njihove obitelji. Kvalitetni, cjenovno prihvatljivi obroci tijekom školskog dana često nisu lako dostupni. Ako učenik u nekoliko minuta može kupiti pecivo, slatkiš ili zaslađeno piće, dok kvalitetan obrok nije jednako jednostavno dostupan, sasvim je očekivano da će češće birati praktičniju opciju. Posebno je kontradiktorno kada se u samim školama nalaze automati sa slatkišima i zaslađenim napitcima. S jedne strane mlade educiramo o pravilnoj prehrani, a s druge im takve proizvode činimo najdostupnijim izborom. Ni ponuda u okolici škola često nije puno bolja, dominiraju pekarnice, trgovine i fast food-ovi, upozorava naša sugovornica.

Kako dovesti do promjene?

Za kraj poručuje da ako želimo mijenjati prehrambene navike mladih, edukacija nije dovoljna. Ona smatra da je potrebno stvoriti okruženje u kojem će kvalitetan obrok biti jednako dostupan, praktičan i prihvatljive cijene.

- Poruka zato ne bi trebala biti 'Nemoj jesti klipić ili čokoladicu', nego mladima treba pokazati kako složiti kvalitetniji obrok i omogućiti im da do njega tijekom nekoliko minuta velikog odmora zaista mogu doći, zaključuje Ivana Domislović.