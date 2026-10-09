Maloljetnici kupuju energetska pića unatoč zabrani: 'Prvi put sam ga popio kad sam krenuo u teretanu'

Posljednjim izmjenama Zakona o trgovini, koje je Hrvatski sabor usvojio koncem svibnja, zabranjena je prodaja energetskih pića maloljetnicima. Neke škole, kao na primjer Osnovna škola Kaštanjer u Puli, s čijom smo ravnateljicom ranije razgovarali, to ispijanje energetskih pića u svom prostoru zabranile su još i prije. Međutim, unatoč zabrani prodaje energetskih pića, mnogi učenici i dalje ih piju.

Problem je sličan kao i s alkoholom. Mnogim maloljetnicima trgovci ne provjeravaju osobne iskaznice prilikom kupovine energetskih pića. Nekima, ignorirajući njihov utjecaj na zdravlje, energetska pića kupuju i roditelji, a drugima stariji prijatelji.

'Rijetko kad me traže osobnu iskaznicu'

Učenici s kojima smo razgovarali generalno su svjesni štetnosti energetskih pića, no kažu da si taj mali porok mogu dozvoliti. Na primjer Dominik ih pije svaki dan, iako kaže da bi za nastavu bio dovoljno koncetriran i bez energetskog poticaja koji daju.

- Prvi put sam ga popio sa 16 godina, kad sam krenuo u teretanu. Plaćam ga oko 2,50 eura, kako kad i gdje, a ostane mi novca za užinu. Uobičajeno mi ga prodaju jer imam 17 godina, a i izgledam kao netko tko već ima 18. Rijetko kad me traže osobnu iskaznicu, a u tim slučajevima kada je zatraže ne uspijem ga kupiti, priča nam Dominik.

Zbog količine kofeina mogu izazvati niz zdravstvenih problema

Kako piše na stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), energetska pića mogu biti opasna za zdravlje prvenstveno zbog visokog sadržaja kofeina. Predoziranje kofeinom može povećati broj otkucaja srca i krvni tlak, dovesti do mučnina i povraćanja, niske razine kalcija u krvi, nakupljanja kiseline, konvulzija, remećenja obrazaca spavanja ili stvaranja nemira, tjeskobe, a u nekim slučajevima čak dovesti do smrti, piše HZJZ.

- Upoznat sam s tim problemom, ali vodim, po meni, poprilično zdrav život, pa ako to mora biti moja crna točka, neka bude, odgovara nam Dominik na pitanje je li upoznat sa štetnosti energetskih pića za organizam.

'Jedno piće rasporedim kroz dva do tri dana'

Anja kaže da energetska pića pije rijetko, možda jednom mjesečno, uglavnom kad je umorna nakon škole, a treba učiti za test koji je idući dan pa nema vremena za spavanje.

- Plaćam između 2 i 2,50 eura, ovisi o tome u kojoj trgovini kupujem. Uvijek mi ostane dovoljno za hranu. Dvaput sam se susrela s time da mi nisu htjeli prodati energetsko piće. Mirno sam prihvatila tu činjenicu i rekla: 'Aha, u redu, oprostite', nasmijala se i izašla iz trgovine ili kupila ono što mogu, ispričala nam je Anja.

I ona kaže da je svjesna zdravstvenih rizika koje predstavlja pretjerana konzumacija energetskih pića, međutim ona kaže da je to brine.

- Uvijek pazim koliko popijem i u koje doba dana. Ako pijem, kupim piće od 500 mililitara i to rasporedim kroz dva do tri dana jer fizički ne mogu popiti toliko gaziranog, a ni ne želim zbog svih rizika. Osim toga, znam da ću biti ekstremno hiperaktivna, podijelila je Anja.

'Pijem ih vikendom kako mi mogao gledati duže sabor i igrati igrice'

Patriku se pak nikad nije dogodilo da mu u trgovini nisu htjeli prodati energetsko piće. Obično ga kupuje po cijeni od 2,29 eura, a uz to kaže da mu ostaje novca za užinu. Kažem na i da zna da su štetna za zdravlje, ali to ga ne brine.

- Pijem ih vikendom kako mi mogao gledati duže sabor i igrati igrice. Ne sjećam se kad sam prvi put popio energetsko piće i vjerovatno je to bilo iz znatiželje, podijelio je s nama Patrik.

Podsjetimo, prema izmjenama i dopunama Zakona o trgovini, za prodavanje energetskih pića maloljetnicima za pravne osobe propisane su kazne od 660 do 39.810 eura. Odgovorna osoba u pravnoj osobi snosi kaznu od 2.000 do 6.630 eura, koliko mogu iznositi i kazne za fizičke osobe, odnosno trgovce. Kazne za obrtnike i osobe koje obavljaju druge samostalne djelatnosti iznose od 5.000 do 13.270 eura.