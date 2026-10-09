U ovoj školi naglo se povećao broj 'učenika': 'Predstavili su ih s ponosom'

Školska torba, oprema za tjelesni i - ljubimac. Tako je ovog četvrtka izgledalo spremanje za školu učenika Osnovne škole Viktora Kovačića Hum na Sutli, a povod je bio Svjetski dan životinja. Tako su na jedan dan u školske klupe, uz učenike, zasjeli i njihovi kućni ljubimci. Osim zajedničkog druženja, škola je organizirala i razgovor s veterinarom Romicom Hrestakom.

- Danas su naše školske klupe nakratko zamijenili naši dragi četveronožni prijatelji! Učenici su s ponosom predstavili svoje kućne ljubimce, a posebno nas je razveselio posjet veterinara Romice Hrestaka. Kroz druženje, razgovor i brojna pitanja učenici su učili o potrebama životinja, odgovornoj brizi i zdravlju kućnih ljubimaca. Briga o životinjama ujedno je i učenje važnih životnih vještina - odgovornosti, empatije, brige za druge i poštovanja prema živim bićima. Hvala našim učenicima što su nam predstavili svoje ljubimce i omogućili nam da upoznamo njihove male i velike prijatelje! Hvala i gospodinu Hrestaku na zanimljivom druženju i korisnim savjetima te roditeljima, bakama i djedovima na pomoći, poručili su iz škole.



