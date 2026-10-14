Nolanovu Odiseju pogledala je čak devet puta: Profesorica otkrila što je u filmu pogodio, a što promijenio

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14. listopad 2026.
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Ovog ljeta ep Odiseja, o kojem srednjoškolci uče i gotovo 3.000 godina nakon njegova nastanka, dobio je ekranizaciju. Film Christophera Nolana bio je veliki hit te se u kinima prikazivao nekoliko mjeseci. Petra Matović, profesorica klasične filologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, koja je doktorirala upravo na temu Odiseje, rekla nam je Nolanov film pogledala čak devet puta, a otkrila nam je i što smatra da je Nolan posebno dobro napravio.
- Ilijada i Odiseja Grcima su bile ono što su nama danas akcijski filmovi. Tu je bilo puno napetih događaja, ljubavnih priča, puno akcije i ubijanja, a u Odiseji i puno fantastičnih bića, ali to nije bilo površno napravljeno. Postojala je složena struktura i vrijednosti o kojima pjesnik govori i mislim da je to Nolan u globalu dobro shvatio i prenio, priča nam profesorica Matović.
Povjesničari pretpostavljaju da je Odiseja nastala oko 700. godine prije Krista, a njezino se autorstvo pripisuje pjesniku Homeru. Odiseja je svojevrstan nastavak Homerove Ilijade, a prati Odisejev put kući nakon Trojanskog rata. Među glavnim likovima su i Odisejev sin Telemah te njegova žena Penelopa, kojoj se junak na kraju vraća nakon 20 godina izbivanja.
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