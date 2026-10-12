Gorana Bare ili Gorana Bareta? Profesor objasnio koji je oblik pravilan u hrvatskom jeziku

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12. listopad 2026.
Profesor Marko Alerić s Filozofskog fakulteta u Zagrebu odgovorio je kako deklinirati prezime Bare i je li točan oblik 'od Bare' ili 'od Bareta'.
Goran Bare, legendarni hrvatski glazbenik i glavni vokal grupe Majke, preminuo je proteklog tjedna u 62. godini života. Od njega su se ovih dana oprostili brojni ugledni kolege, a počast mu na različite načine odaju i ljubitelji njegove glazbe. Njegovo ime ostat će trajno zabilježeno u povijesti hrvatske rock glazbe.
Profesor Marko Alerić s Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu objasnio je u HRT-ovoj emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska' kako se pravilno deklinira prezime Bare.
- Kao primjer, uvijek se sjetim jednog našeg poznatog profesora Mate Hraste. To mu je bilo ime i prezime. To se onda sklanja Mate, Mate, mati, kao i Bare, Bare, Bari ili Ante, Ante, Anti. Ne širi se osnova, dakle nije pravilno Anteta, Mateta, Bareta, rekao je Alerić za HRT.
Profesor navodi i da je u pojedinim lokalnim govorima razumljiva uporaba takvog oblika, ali se takav oblik ne upotrebljava u hrvatskom standardnom jeziku.
- Isto tako javlja se i u prezimenima, slična pojava kao što je ovo Hraste, Hraste, Hrasti, genitiv i dativ, a nije Hrasteta, nije ni Hrastetu, objasnio je Alerić.
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