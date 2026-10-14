Svaštara Lav, Leon ili Leo XIV.? Jezikoslovci objasnili kako se pravilno piše papino ime

Lav, Leon ili Leo XIV.? Jezikoslovci objasnili kako se pravilno piše papino ime

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

14. listopad 2026.

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Lav, Leon ili Leo XIV.? Jezikoslovci objasnili kako se pravilno piše papino ime

Papa Lav | foto: Unsplash/srednja.hr

Kada se prvi put pojavio pred vjernicima okupljenima u Vatikanu, obznanio je da će njegovo ime biti Leone XIV.

Lav XIV., Leo XIV. ili Leon XIV.? Otkako je u proljeće prošle godine imenovan novim poglavarom Katoličke crkve, u javnom prostoru pojavljuju se razni načini pisanja i izgovaranja imena Pape. Kada se prvi put pojavio pred vjernicima okupljenima u Vatikanu, obznanio je da će njegovo ime biti Leone XIV. Hrvatski prijevod njegova imena je Lav XIV.

Sve nedoumice oko toga koju verziju imena koristiti u hrvatskom jeziku još su prilikom imenovanja razriješili stručnjaci Instituta za hrvatski jezik.

- Papa je izabrao ime Lav XIV. Lik Lav u hrvatskim je tekstovima potvrđen od 16. stoljeća, još u djelima Šime Budinića i Jurja Barakovića, pa iz tradicijskih razloga dajemo prednost tomu liku u odnosu na lik Leon. Papi, pak, u skladu s odabranim imenom želimo da autoritetom i hrabrošću pomogne svijetu da prebrodi izazove i pokuša svojim autoritetom zaustaviti sve brojnije ratove diljem svijeta, objasnili su tada s Instituta za hrvatski jezik.

Česte su i dvojbe oko toga kada pišemo papa, a kada Papa. Naslovi državnih i vjerskih poglavara pišu malim početnim slovom ako uz njih stoji ime ili kakva odrednica (npr. hrvatski, taj, naš). Umjesto Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio Papa Franjo. pravilno je pisati Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio papa Franjo.

Međutim, ako ste u pojedinim člancima pročitali titulu Papa napisanu velikim početnim slovom, to nije nužno netočno. Naime, navodi Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik, ako se naslov piše bez osobnoga imena i ako nema nikakve odrednice, a iz konteksta je jasno na koga se naziv odnosi, naslov se može pisati velikim početnim slovom. Dakle, rečenica Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio Papa. je u potpunosti točna.

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