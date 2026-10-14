Lav, Leon ili Leo XIV.? Jezikoslovci objasnili kako se pravilno piše papino ime

Lav XIV., Leo XIV. ili Leon XIV.? Otkako je u proljeće prošle godine imenovan novim poglavarom Katoličke crkve, u javnom prostoru pojavljuju se razni načini pisanja i izgovaranja imena Pape. Kada se prvi put pojavio pred vjernicima okupljenima u Vatikanu, obznanio je da će njegovo ime biti Leone XIV. Hrvatski prijevod njegova imena je Lav XIV.

Sve nedoumice oko toga koju verziju imena koristiti u hrvatskom jeziku još su prilikom imenovanja razriješili stručnjaci Instituta za hrvatski jezik.

- Papa je izabrao ime Lav XIV. Lik Lav u hrvatskim je tekstovima potvrđen od 16. stoljeća, još u djelima Šime Budinića i Jurja Barakovića, pa iz tradicijskih razloga dajemo prednost tomu liku u odnosu na lik Leon. Papi, pak, u skladu s odabranim imenom želimo da autoritetom i hrabrošću pomogne svijetu da prebrodi izazove i pokuša svojim autoritetom zaustaviti sve brojnije ratove diljem svijeta, objasnili su tada s Instituta za hrvatski jezik.

Česte su i dvojbe oko toga kada pišemo papa, a kada Papa. Naslovi državnih i vjerskih poglavara pišu malim početnim slovom ako uz njih stoji ime ili kakva odrednica (npr. hrvatski, taj, naš). Umjesto Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio Papa Franjo. pravilno je pisati Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio papa Franjo.

Međutim, ako ste u pojedinim člancima pročitali titulu Papa napisanu velikim početnim slovom, to nije nužno netočno. Naime, navodi Jezični savjetnik Instituta za hrvatski jezik, ako se naslov piše bez osobnoga imena i ako nema nikakve odrednice, a iz konteksta je jasno na koga se naziv odnosi, naslov se može pisati velikim početnim slovom. Dakle, rečenica Hrvatske je hodočasnike u Vatikanu pozdravio Papa. je u potpunosti točna.