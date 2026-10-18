Svaštara FOTO Stari ispiti i zadaćnice ne idu u smeće: Nastavnik pronašao aktivnost koja oduševljava učenike

FOTO Stari ispiti i zadaćnice ne idu u smeće: Nastavnik pronašao aktivnost koja oduševljava učenike

Korana Povijač
Korana Povijač

18. listopad 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
FOTO Stari ispiti i zadaćnice ne idu u smeće: Nastavnik pronašao aktivnost koja oduševljava učenike

Izrada briketa, učenik | foto: Privatna arhiva, Canva

Reakcije učenika su odlične, čemu svjedoči i to da ih se svake godine 20-ak okuplja na ovim izvannastavnim aktivnostima.

U Srednjoj školi Marka Marulića Slatina stari udžbenici, ispiti i zadaćnice ne idu u smeće, već se pretvaraju u brikete za loženje. Nakon odrađenih vježbi, pak, ispravni dijelovi, vijci i vodiči iskorištavaju za izradu digitalnih društvenih igara i završnih radova. Ovo, ali i puno više od toga rade učenici u sklopu predmeta Radioničke vježbe i Mikroupravljači te izvannastavnih aktivnosti 3D printanje i održivi razvoj te Arduino kroz igru. Sve pod vodstvom Darka Špoljarića, nastavnika elektrotehničke skupine predmeta.

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva
Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Aktivnosti u Srednjoj školi Marka Marulića Slatina | foto: Privatna arhiva

Žele izraditi letve za klupe u školskom dvorištu

Špoljarić nam priča da, s obzirom na to da su tehničari u elektronici, u školi prikupljaju elektronički otpad te otpad koji ostane nakon laboratorijskih vježbi. Sortiraju ga te prenamjenjuju. Tako, primjerice, od neispravnih elektroničkih elemenata izrađuju razne ukrasne figurice koje potom izlažu i prodaju. Prikupljaju i razne PET boce od kojih izrađuju vlastiti filament za 3D printanje.

- Sami smo konstruirali i napravili uređaj za izradu filamenta, a od takvog recikliranog filamenta pravimo vješalice za jakne u školskim učionicama. Trenutno smo u fazi konstruiranja preše s pomoću koje bi od plastičnih čepova izrađivali letve za klupe za sjedenje u školskom dvorištu. Pravimo i brikete za loženje. Papir poput onog starih udžbenika, testova, zadaćnica ne bacamo, nego ga trgamo na komadiće, natapamo u vodu iz kišnice, meljemo i miješamo s piljevinom. Od takve smjese, s pomoću preše koju smo sami napravili, pravimo brikete. Napravili smo i eko-otok u kojem prikupljene PET boce i limenke sortiramo s pomoću elektroničkog uređaja koji smo napravili, objašnjava Špoljarić.

Izdvojeni članak
Izdvojeni članak

Surađuje 20-ak učenika

U aktivnostima sudjeluju učenici 3. i 4. razreda tehničara za elektroniku. Reakcije učenika su odlične, čemu svjedoči i to da ih se svake godine 20-ak okuplja na ovim izvannastavnim aktivnostima.

- Na ideju zbrinjavanja i ponovne uporabe došli smo kada smo primijetili koliko se stvari nepovratno baci, a možda bi se mogle prenamijeniti, odnosno od njih bi se moglo nešto novo stvoriti, kaže Špoljarić.

recikliranje izvannastavne aktivnosti elektronički otpad Srednja škola Marka Marulića Slatina Srednja škola Marka Marulića Darko Špoljarić elektronika