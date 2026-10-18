FOTO Stari ispiti i zadaćnice ne idu u smeće: Nastavnik pronašao aktivnost koja oduševljava učenike

U Srednjoj školi Marka Marulića Slatina stari udžbenici, ispiti i zadaćnice ne idu u smeće, već se pretvaraju u brikete za loženje. Nakon odrađenih vježbi, pak, ispravni dijelovi, vijci i vodiči iskorištavaju za izradu digitalnih društvenih igara i završnih radova. Ovo, ali i puno više od toga rade učenici u sklopu predmeta Radioničke vježbe i Mikroupravljači te izvannastavnih aktivnosti 3D printanje i održivi razvoj te Arduino kroz igru. Sve pod vodstvom Darka Špoljarića, nastavnika elektrotehničke skupine predmeta.

Žele izraditi letve za klupe u školskom dvorištu

Špoljarić nam priča da, s obzirom na to da su tehničari u elektronici, u školi prikupljaju elektronički otpad te otpad koji ostane nakon laboratorijskih vježbi. Sortiraju ga te prenamjenjuju. Tako, primjerice, od neispravnih elektroničkih elemenata izrađuju razne ukrasne figurice koje potom izlažu i prodaju. Prikupljaju i razne PET boce od kojih izrađuju vlastiti filament za 3D printanje.

- Sami smo konstruirali i napravili uređaj za izradu filamenta, a od takvog recikliranog filamenta pravimo vješalice za jakne u školskim učionicama. Trenutno smo u fazi konstruiranja preše s pomoću koje bi od plastičnih čepova izrađivali letve za klupe za sjedenje u školskom dvorištu. Pravimo i brikete za loženje. Papir poput onog starih udžbenika, testova, zadaćnica ne bacamo, nego ga trgamo na komadiće, natapamo u vodu iz kišnice, meljemo i miješamo s piljevinom. Od takve smjese, s pomoću preše koju smo sami napravili, pravimo brikete. Napravili smo i eko-otok u kojem prikupljene PET boce i limenke sortiramo s pomoću elektroničkog uređaja koji smo napravili, objašnjava Špoljarić.

Surađuje 20-ak učenika

U aktivnostima sudjeluju učenici 3. i 4. razreda tehničara za elektroniku. Reakcije učenika su odlične, čemu svjedoči i to da ih se svake godine 20-ak okuplja na ovim izvannastavnim aktivnostima.

- Na ideju zbrinjavanja i ponovne uporabe došli smo kada smo primijetili koliko se stvari nepovratno baci, a možda bi se mogle prenamijeniti, odnosno od njih bi se moglo nešto novo stvoriti, kaže Špoljarić.