Tražite aranžman za groblje povodom Svih svetih? U ovoj školi prodaju ih za već od 7 eura

Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 7 h 21.10.2026
21. listopad 2026.
Učenici Srednje škole 'Arboretum Opeka' Marčan izrađuju aranžmane za groblje, a uoči Svih svetih prodaju ih po prihvatljivim cijenama.
Bliže se Svi sveti, a da bi kupili aranžman za groblje najmilijima, građani u nekim gradovima morat će zaviriti duboko u novčanik. U Zagrebu cijene aranžmana od umjetnog cvijeća srednje veličine sežu i do 80 eura.
Međutim, u jednoj školi nedaleko od Varaždina, Srednjoj školi 'Arboretum Opeka' Marčan, kreativni učenici i njihovi nastavnici sami izrađuju aranžmane, a prodaju ih po znatno povoljnijim cijenama.
- Počela je prodaja aranžmana za blagdan Svih svetih! U našoj školi već možete pronaći prigodne aranžmane izrađene od suhih materijala i umjetnog cvijeća. Od idućeg tjedna u ponudi će biti i aranžmani od svježeg cvijeća, pažljivo izrađeni kako bi uljepšali mjesta sjećanja na naše najmilije. Pozivamo vas da posjetite našu školu, pogledate našu ponudu i odaberete aranžman prema svojim željama. Hvala vam na podršci i što svojim odabirom podržavate rad i trud naših učenika, poručili su iz škole.
Na fotografijama koje je škola objavila na svojim društvenim mrežama vidljivo je da se neki aranžmani, primjerice onaj u obliku križa, prodaju već od 7 eura, za 20 eura može se kupiti aranžman s lampionom, a ima i kreacija za 25 i 30 eura. Što sve nude možete vidjeti u galeriji u nastavku.
Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 7 h 21.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 12 h 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 2 d 19.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 1 d 20.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 1 d 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 2 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 9 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 7 d 14.10.2026
FOTO Stari ispiti i zadaćnice ne idu u smeće: Nastavnik pronašao aktivnost koja oduševljava učenike
Reakcije učenika su odlične, čemu svjedoči i to da ih se svake godine 20-ak okuplja na ovim izvannastavnim aktivnostima.
08:56 3 d 18.10.2026
Kako promijeniti jezik na računalu? Imamo i trik za pisanje simbola i emotikona
Na računalu možete promijeniti jezik sustava i jezik tipkovnice. Odabrani jezik možete mijenjati i u Wordu. Sve objašnjavamo u par koraka.
08:54 3 d 18.10.2026
Lav, Leon ili Leo XIV.? Jezikoslovci objasnili kako se pravilno piše papino ime
Kada se prvi put pojavio pred vjernicima okupljenima u Vatikanu, obznanio je da će njegovo ime biti Leone XIV.
17:01 7 d 14.10.2026
Nolanovu Odiseju pogledala je čak devet puta: Profesorica otkrila što je u filmu pogodio, a što promijenio
Profesoricu klasične filologije Petru Matović film Odiseja je oduševio. Objasnila nam je što je zapravo 'Zeusov zakon' i otkrila da postoji Penelopeja
16:15 7 d 14.10.2026
Oko 4 kilometra novih cijevi u 14 ulica: Kreće planiranje golemog projekta nadomak Zagreba
Naselje pored Zagreba ima razvijen sustav vodoopskrbe i odvodnje, ali u 14 ulica treba postaviti potpuno nove cijevi i pritom predvidjeti lokaciju.
16:45 7 h 21.10.2026
E, ovo je top novi stadion! Švicarci predstavili svoj, oko kompleksa će juriti vlak smrti
Stadion je zamišljen kao veliki višenamjenski kompleks ukupne bruto površine oko 51.500 četvornih metara.
16:42 7 h 21.10.2026
Udio mirovine u plaći: Skoro trećina umirovljenika ne dobiva ni trećinu primanja radnika
Prosječna mirovina za rujan porasla je više nego prosječna plaća za kolovoz. Razlika je zanemariva, ali bitna za održavanje udjela mirovine u plaći.
16:19 7 h 21.10.2026
Obrtnica želi nastaviti raditi i u mirovini: 'Trebam li plaćati doprinose?'
Vlasnica obrta i u mirovini želi raditi. Može se i dalje baviti svojim obrtom, kažu iz SUH-a, uz plaćanje poreza i doprinosa.
16:18 8 h 21.10.2026