Tražite aranžman za groblje povodom Svih svetih? U ovoj školi prodaju ih za već od 7 eura

Bliže se Svi sveti, a da bi kupili aranžman za groblje najmilijima, građani u nekim gradovima morat će zaviriti duboko u novčanik. U Zagrebu cijene aranžmana od umjetnog cvijeća srednje veličine sežu i do 80 eura.

Međutim, u jednoj školi nedaleko od Varaždina, Srednjoj školi 'Arboretum Opeka' Marčan, kreativni učenici i njihovi nastavnici sami izrađuju aranžmane, a prodaju ih po znatno povoljnijim cijenama.

- Počela je prodaja aranžmana za blagdan Svih svetih! U našoj školi već možete pronaći prigodne aranžmane izrađene od suhih materijala i umjetnog cvijeća. Od idućeg tjedna u ponudi će biti i aranžmani od svježeg cvijeća, pažljivo izrađeni kako bi uljepšali mjesta sjećanja na naše najmilije. Pozivamo vas da posjetite našu školu, pogledate našu ponudu i odaberete aranžman prema svojim željama. Hvala vam na podršci i što svojim odabirom podržavate rad i trud naših učenika, poručili su iz škole.

Na fotografijama koje je škola objavila na svojim društvenim mrežama vidljivo je da se neki aranžmani, primjerice onaj u obliku križa, prodaju već od 7 eura, za 20 eura može se kupiti aranžman s lampionom, a ima i kreacija za 25 i 30 eura. Što sve nude možete vidjeti u galeriji u nastavku.