'Ne rade sudoperi, a u učionici prokišnjava': Provjerili smo što sve moraju imati školski labosi

Kad se govori o problemima školstva u Hrvatskoj, tema o kojoj se često raspravlja jest neujednačenost kvalitete obrazovanja u različitim dijelovima države. To se može vidjeti i po opremljenosti specijaliziranih učionica i kabineta, nekad zvanih i školskim laboratorijima ali razlike nisu prisutne samo među regijama, već i među školama u istoj regiji, županiji, pa čak i gradu ili općini.

- Jedini laboratorij koji imamo jest onaj za kemiju i to je nešto sirotinjsko. Ne rade sudoperi, a u učionici prokišnjava. Posuda i pribora imamo dovoljno, no nemamo najobičnije kemikalije koje su često potrebne za eksperimente, ispričao nam je Toni iz jedne osnovne škole u Zadarskoj županiji.

Prokišnjavanje stropa i sudoperi koji ne rade očiti su razlozi za zabrinutost. Međutim, odlučili smo provjeriti koji su zapravo uvjeti koje bi škola trebala ispuniti u pogledu opremljenosti specijaliziranih učionica i kabineta. To je propisano Državnim pedagoškim standardom. Za srednje škole u Standardu samo stoji da 'učionice za predmetnu nastavu s pripadajućim kabinetima moraju biti odgovarajuće opremljene prema nastavnim područjima', dok za srednje škole proposiuje o kojoj je opremi konkretno riječ.

Što sve moraju imati specijalizirane učionice u srednjim školama?

Specijalizirane učionice za nastavu Biologije, Fizike i Kemije u srednjoj školi prema Standardu moraju imati dodatnu opremu. To uključuje demonstracijski stol s razvodnom pločom za struju i priključkom za vodu te odgovarajućim stolcem, demonstracijski pokretni stolić, radne površine najmanje duljine četiri metra i dubine 60 centimetara s tri ugrađena praonika te laboratorijske stolce s mogućnošću podešavanja visine. Uz namještaj u specijaliziranoj učionici moraju se nalaziti i aparat za gašenje požara, periodni sustav elemenata te viseće vitrine. Standardom je propisano da učionica mora imati umivaonik i praonik, utičnice za struju od 220 V, priključak na antenski razvod te priključak na internet i intranet. Međutim, kako nam pričaju neki učenici, takvu opremu nemaju ni u srednjim školama.

- Nemamo demonstracijski stol s pločom za struju, demonstracijski stolić, laboratorijske stolce ni viseće vitrine. Ali imamo priključak za vodu, periodni sustav elemenata, aparat za gašenje požara i ostalu opremu poput mikroskopa, kemikalija i kemijskog posuđa. Možda nemamo puno toga jer je naša škola tek obnovljena, ali tu opremu nismo imali ni u staroj školi, rekla nam je učenica Gita.

Što sve mora sadržavati kabinet?

Uz opremu učionica, Standardom se propisuje i što sve mora sadržavati kabinet nastavnika. Riječ je prvenstveno o opremi koja se koristi za pripremu i demonstraciju pokusa. Prvi na popisu dodatne opreme jest digestor, a za one koji prvi put čuju tu riječ, riječ je o zatvorenom laboratorijskom uređaju koji štiti korisnike od opasnih plinova, para i prašine. Možda ste ga vidjeli negdje u školi, no ako na nastavi ne izvodite pokuse, onda je to veliki uređaj koji samo nakuplja prašinu umjesto da štiti od nje.

U kabinetu nastavnika prema Standardu treba se nalaziti specijalizirani namještaj. Konkretno, riječ je o ormaru za kemikalije s protupožarnom zaštitom, radnom stolu za pripremu demonstracijskih pokusa, demonstracijskom pokretnom stoliću te stolu sa šest stolaca za skupni rad učenika. U kabinetu mora biti i hladnjak za pohranu kemikalija i preparata koji se moraju čuvati na nižoj temperaturi.

Dva dokumenta sadrže različite prostorne normative

Pedagoški standard određuje i pravila o veličini specijaliziranih učionica. Propisana minimalna površina specijalizirane učionice iznosi 3,5 m² po učeniku za osnovne, odnosno 3,0 m² po učeniku za srednje škole. To znači da specijalizirane učionice za razred idealne veličine od 24 učenika u osnovnim školama moraju imati najmanje 84 m², a u srednjim školama 72 m². U Standardu nije jasno definira uključuje li to prostor kabineta ili ne.

Normativi dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj iz 2022. konkretniji su što se tiče veličine kabineta za specijalizirane predmeta. U tom dokumentu stoji da minimalna veličine specijalizirane učionice iz Biologije, Fizike i Kemije u osnovnoj mora biti 2,5 m² po učeniku, međutim navodi da mora sadržavati i spremište minimalne veličine 0,5 m² po učeniku, dok se površina kabineta predmetne nastave dimenzionira s 0,5 m² po učeniku dva razredna odjela. U praksi, ako uzmemo slučaj da u školi svi razredi imaju 24 učenika, prema Pedagoškom standardu, specijalizirana učionica bi morala biti minimalne veličine 84 m², a specijalizirana učionica s kabinetom i spremištem prema Normativima 96 m² jer se računa broj učenika dvaju razreda.