'Ne rade sudoperi, a u učionici prokišnjava': Provjerili smo što sve moraju imati školski labosi

Nastavnice otkrile kakvi su današnji učenici: 'Na nama je da im se prilagodimo'
Kakvi su to 'današnji učenici' otkrile su nastavnice Gimnazije Metković u inspirativnoj priči na svojoj stranici Dnevna doza fizike.
11:05 137 d 09.06.2026
25. listopad 2026.
Učenici nam pričaju da u učionicama Biologije, Fizike i Kemije nedostaje opreme. Za srednje škole Pedagoški standard propisuje koju je oprema nužna.
Kad se govori o problemima školstva u Hrvatskoj, tema o kojoj se često raspravlja jest neujednačenost kvalitete obrazovanja u različitim dijelovima države. To se može vidjeti i po opremljenosti specijaliziranih učionica i kabineta, nekad zvanih i školskim laboratorijima ali razlike nisu prisutne samo među regijama, već i među školama u istoj regiji, županiji, pa čak i gradu ili općini.
- Jedini laboratorij koji imamo jest onaj za kemiju i to je nešto sirotinjsko. Ne rade sudoperi, a u učionici prokišnjava. Posuda i pribora imamo dovoljno, no nemamo najobičnije kemikalije koje su često potrebne za eksperimente, ispričao nam je Toni iz jedne osnovne škole u Zadarskoj županiji.
Prokišnjavanje stropa i sudoperi koji ne rade očiti su razlozi za zabrinutost. Međutim, odlučili smo provjeriti koji su zapravo uvjeti koje bi škola trebala ispuniti u pogledu opremljenosti specijaliziranih učionica i kabineta. To je propisano Državnim pedagoškim standardom. Za srednje škole u Standardu samo stoji da 'učionice za predmetnu nastavu s pripadajućim kabinetima moraju biti odgovarajuće opremljene prema nastavnim područjima', dok za srednje škole proposiuje o kojoj je opremi konkretno riječ.
Nastavnice otkrile kakvi su današnji učenici: 'Na nama je da im se prilagodimo'
Kakvi su to 'današnji učenici' otkrile su nastavnice Gimnazije Metković u inspirativnoj priči na svojoj stranici Dnevna doza fizike.
11:05 137 d 09.06.2026
FOTO Pogledajte preuređene učionice u ovoj školi, stolice su daleko od uobičajenih
04:33 714 d 10.11.2024
Specijalizirane učionice za nastavu Biologije, Fizike i Kemije u srednjoj školi prema Standardu moraju imati dodatnu opremu. To uključuje demonstracijski stol s razvodnom pločom za struju i priključkom za vodu te odgovarajućim stolcem, demonstracijski pokretni stolić, radne površine najmanje duljine četiri metra i dubine 60 centimetara s tri ugrađena praonika te laboratorijske stolce s mogućnošću podešavanja visine. Uz namještaj u specijaliziranoj učionici moraju se nalaziti i aparat za gašenje požara, periodni sustav elemenata te viseće vitrine. Standardom je propisano da učionica mora imati umivaonik i praonik, utičnice za struju od 220 V, priključak na antenski razvod te priključak na internet i intranet. Međutim, kako nam pričaju neki učenici, takvu opremu nemaju ni u srednjim školama.
- Nemamo demonstracijski stol s pločom za struju, demonstracijski stolić, laboratorijske stolce ni viseće vitrine. Ali imamo priključak za vodu, periodni sustav elemenata, aparat za gašenje požara i ostalu opremu poput mikroskopa, kemikalija i kemijskog posuđa. Možda nemamo puno toga jer je naša škola tek obnovljena, ali tu opremu nismo imali ni u staroj školi, rekla nam je učenica Gita.
Roditelji sami obnavljaju školu: Odvoze namještaj, liče zidove, i to po idejama učenika
Roditelji učenika OŠ Budaševo već mjesecima rade na uređivanju škole. Nakon roditelja djece iz matične, uključili su se i oni iz područnih škola.
10:35 56 d 29.08.2026
Oko tisuću učenika čeka da im se obnovi škola: 'Problem su bili apartmani unutar same škole'
13:45 1215 d 27.06.2023
Uz opremu učionica, Standardom se propisuje i što sve mora sadržavati kabinet nastavnika. Riječ je prvenstveno o opremi koja se koristi za pripremu i demonstraciju pokusa. Prvi na popisu dodatne opreme jest digestor, a za one koji prvi put čuju tu riječ, riječ je o zatvorenom laboratorijskom uređaju koji štiti korisnike od opasnih plinova, para i prašine. Možda ste ga vidjeli negdje u školi, no ako na nastavi ne izvodite pokuse, onda je to veliki uređaj koji samo nakuplja prašinu umjesto da štiti od nje.
U kabinetu nastavnika prema Standardu treba se nalaziti specijalizirani namještaj. Konkretno, riječ je o ormaru za kemikalije s protupožarnom zaštitom, radnom stolu za pripremu demonstracijskih pokusa, demonstracijskom pokretnom stoliću te stolu sa šest stolaca za skupni rad učenika. U kabinetu mora biti i hladnjak za pohranu kemikalija i preparata koji se moraju čuvati na nižoj temperaturi.
Profesor Fizike predaje u osnovnoj i srednjoj, otkrio što je najteže na maturi: 'Trebat će uložiti više truda'
Danijel Pranić mentorirao je ovogodišnjeg šampiona državnog iz Fizike. Radi u osnovnoj i srednjoj školi, a smatra da je matura iz Fizike jako teška.
10:19 153 d 24.05.2026
Pedagoški standard određuje i pravila o veličini specijaliziranih učionica. Propisana minimalna površina specijalizirane učionice iznosi 3,5 m² po učeniku za osnovne, odnosno 3,0 m² po učeniku za srednje škole. To znači da specijalizirane učionice za razred idealne veličine od 24 učenika u osnovnim školama moraju imati najmanje 84 m², a u srednjim školama 72 m². U Standardu nije jasno definira uključuje li to prostor kabineta ili ne.
Normativi dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj iz 2022. konkretniji su što se tiče veličine kabineta za specijalizirane predmeta. U tom dokumentu stoji da minimalna veličine specijalizirane učionice iz Biologije, Fizike i Kemije u osnovnoj mora biti 2,5 m² po učeniku, međutim navodi da mora sadržavati i spremište minimalne veličine 0,5 m² po učeniku, dok se površina kabineta predmetne nastave dimenzionira s 0,5 m² po učeniku dva razredna odjela. U praksi, ako uzmemo slučaj da u školi svi razredi imaju 24 učenika, prema Pedagoškom standardu, specijalizirana učionica bi morala biti minimalne veličine 84 m², a specijalizirana učionica s kabinetom i spremištem prema Normativima 96 m² jer se računa broj učenika dvaju razreda.
Izazovi samostalnog studentskog života - prva prehlada
Maštaš o bajkovitom, studentskom životu, a zatim se po prvi put razboliš. Nepoznat grad, doktor i pojmovi koje ne razumiješ.
16:19 3 d 21.10.2026
Osvojite kotizacije za srednja.hr obrazovnu konferenciju 'Idemo u srednju!'
Povodom 15. rođendana portala srednja.hr darujemo 5×2 kotizacije za konferenciju ‘Idemo u srednju’. Prijave traju do 29. listopada u 23:59.
11:19 3 d 21.10.2026
Program konferencije 'Idemo u srednju!': Dan ispunjen panelima, predavanjima i druženjem
Portal srednja.hr slavi 15. rođendan organizacijom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Evo što sve možete očekivati.
16:36 5 d 19.10.2026
Slavimo 15. rođendan portala: Iskoristite akcijsku cijenu za godišnju pretplatu
srednja.hr slavi 15. rođendan i poklanjamo vam popust! Do 15. studenoga godišnju pretplatu možete dobiti za 59€ umjesto 89€.
09:12 5 d 20.10.2026
Što se događa kad umjetna inteligencija uđe u učionicu? Evo o čemu će se pričati na panelu konferencije
Kakvi su rezultati kurikula o UI-ju u školama i kako reagiraju učenici? Na konferenciji 6. studenog raspravljat ćemo o planovima za budućnost.
13:28 4 d 20.10.2026
Novi međunarodni studij koji će obrazovati inženjere za izazove klimatskih promjena i prirodnih katastrofa
Klizišta i poplave događaju se sve češće, a netko mora znati kako ih obuzdati. O tome govori prof. dr. sc. Igor Petrović, voditelj novog studija.
10:51 5 d 19.10.2026
Game over za stare granice: Filmovi i igre više nisu dva različita svijeta
Koliko se film i gaming zapravo preklapaju? Odgovor daju ljudi koji rade na Avataru, Witcheru i Tintinu na konferenciji BLEND: Film & Games 2026.
13:49 12 d 12.10.2026
Ovo su finalisti nagrade Zlatna kreda: Evo tko su ovogodišnji kandidati
Zlatna kreda je nagrada za najbolje profesore, studente, nastavnike i učenike koju organizira portal srednja.hr. Ovo su ovogodišnji finalisti.
15:36 10 d 14.10.2026
'Prekid preko poruke je kukavički čin': A što ako partner viče, psuje i udara tebe ili sebe?
Ako misliš da će partner prilikom prekida veze početi vikati, psovati, udarati tebe ili sebe, u redu je vezu okončati online, smatra Ema.
15:51 1 d 23.10.2026
Učenici u školi priredili janjetinu, izaziva zazubice: 'Maturanti, dođite sljedeće godine'
U zagrebačkoj Lucijanki Dani kruha izgledali su spektakularno. Razredi su pripremili gozbe nadahnute regionalnom kuhinjom, a 4. d ispekao je janjetinu
15:29 2 d 22.10.2026
Tražite aranžman za groblje povodom Svih svetih? U ovoj školi prodaju ih za već od 7 eura
Učenici Srednje škole 'Arboretum Opeka' Marčan izrađuju aranžmane za groblje, a uoči Svih svetih prodaju ih po prihvatljivim cijenama.
09:17 4 d 21.10.2026
FOTO Stari ispiti i zadaćnice ne idu u smeće: Nastavnik pronašao aktivnost koja oduševljava učenike
Reakcije učenika su odlične, čemu svjedoči i to da ih se svake godine 20-ak okuplja na ovim izvannastavnim aktivnostima.
08:56 7 d 18.10.2026
Bauštelska reportaža: Bili smo na vrhu Zagrebačke katedrale i prvi vidjeli nove oslike na svodu
Radovi na katedrali vjerojatno su najsloženiji građevinski radovi u Hrvatskoj, a na visini od 96 metara uvjerili smo se i zašto.
09:04 11.6 min 25.10.2026
Arhitektonski atraktivne staje i konjički sadržaji u Istri, projekt od milijun i pol eura
Za malo više od milijun i pol eura, općina u Istri dobit će novi konjički centar. Arhitektonsku ideju realizirat će tvrtka sa sjevera Hrvatske.
07:30 1 h 25.10.2026
Umirovljenik (83) prevaren, ali romantično: Dao tisuće eura neznanki s društvenih mreža
Šibenčanin (83) je izgubio preko 5.000 eura na romantičnu prijevaru neznanke s kojom se dopisivao online. Lagala mu je da ima financijskih problema.
07:23 1 h 25.10.2026
Pedagoginja Pahel: 'Bake i djedovi u odgoju koriste iskustvo, a roditelji informacije'
Roditelji danas imaju drugačiji pristup odgoju od baka i djedova. Iskustvo ne treba podcjenjivati, kaže nam Sanja Pahel, ali treba i prihvatiti novo.
07:23 1 h 25.10.2026