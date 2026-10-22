Učenici u školi priredili janjetinu, izaziva zazubice: 'Maturanti, dođite sljedeće godine'

Dani zahvalnosti za plodove zemlje, poznatiji kao Dani kruha manifestacija su koja se kod nas obilježava sredinom listopada povodom Svjetskog dana hrane 16. listopada. Ove godine učenici zagrebačke Gimnazije Lucijana Vranjanina, proslavili su ga 'u velikom stilu'.

Svaki od razreda koji je sudjelovao trebao je prirediti hranu iz pojedine regije Hrvatske ili susjednih zemalja. Tako su učenici priredili gozbe istarske, slavonske, ličke i gorskokotarske, međimurske, dalmatinske i bosanske kuhinje, a pažnju je svakako privukla i pečena janjetina koja se našla na štandu 4. D razreda.

- Mislim da je to i ove godine super ispalo. Vi da ste svi super volje, da ste pripremili super papice, da ste rasplesani, raspjevani. I što da vam još kažem, maturanti, dođite sljedeće godine u goste, pozvao je ravnatelj Lucijanke Tomislav Babić.

Na stolovima našli su se domaći pekarski proizvodi, naresci, kolači i druga hrana koja doista izaziva zazubice. U videu pogledajte kako su Dani kruha izgledali u Lucijanki.