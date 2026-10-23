'Prekid preko poruke je kukavički čin': A što ako partner viče, psuje i udara tebe ili sebe?

Studentica Ema ljubavnu je vezu s bivšim partnerom morala prekinuti preko poruka jer se nije osjećala sigurno prekinuti ju uživo. Smatra da je prekid preko poruka opravdan ako je osoba s kojom prekidaš opasna i misliš da ti može nauditi. S druge strane, maturantica Lana bila je ostavljena preko poruka i, kaže, osjećala se vrlo neuvaženo i bilo joj je bolnije nego da ju je bivši dečko ostavio uživo.

Prekid preko poruke jer 'duguješ sebi mir i sigurnost'

Naše čitatelje i pratitelje na Instagramu upitali smo smatraju li da je u redu prekinuti vezu preko poruka. Iako je većina odgovora 'ne', mišljenja su podijeljena - univerzalnog odgovora nema. Ema, inače studentica socijalnog rada, nije požalila što je vezu okončala online. Kako kaže, na kraju dana to je bila najbolja odluka za nju i za njezino dobro.

- Ako se itko nađe u opasnoj situaciji, ne duguje drugoj osobi 'posljednji oproštaj', već duguje sebi mir i sigurnost. Odluka o načinu prekida jako ovisi od situacije do situacije i od osobe do osobe. Vjerujem da je u većini situacija sasvim normalno i poželjno prekinuti s nekim uživo - pristojno je i možda nakon toga možete ostati prijatelji ili u generalno dobrim odnosima. Onda kad mislim da je sasvim u redu prekinuti preko poruke je ako se netko nalazi u vezi u kojoj bi bilo opasno prekinuti uživo. Ako se netko pronađe u odnosu koji je toksičan ili se osjećaju kao da će njihov partner imati lošu reakciju na prekid, vikanje, psovanje, udaranje sebe ili druge osobe i slično, oni imaju svako pravo prekinuti preko poruka, mišljenja je Ema.

Potpuno suprotni stav

Lana, maturantica opće gimnazije, stava je da je prekid preko poruka neadekvatan, da je riječ o izbjegavanju suočavanja s partnerom te da je to - nezrelo. Razlog zašto neki ipak odabiru takav prekid vidi u tome što nisu dovoljno emotivno inteligentni te ne razmišljaju o tuđim osjećajima, i lakše im je reći nešto preko poruka nešto drugoj osobi u lice. Smatra da ne postoje situacije u kojima je prekid preko poruke opravdan.

- Čak i kada se radi o vezi na daljinu, u tom slučaju je to bolje obaviti preko poziva. Osobi koja odluči prekinuti preko poruka je lakše, ali za drugu osobu je bolnije jer će iz toga vjerojatno proizaći osjećaj nevrijednosti jer joj se to nije moglo reći uživo. Smatram da osoba uvijek duguje objašnjenje i razgovor jer ako to nije spremna napraviti nije trebala ni ulaziti u vezu. Isto tako to objašnjenje drugoj osobi može puno značiti da kasnije ne dođe do preispitivanja same sebe, objašnjava Lana.

Jedino gore od prekida preko poruke, dodaje, jest samo prestati odgovarati na poruke i nestati iz nečijeg života, odnosno ghostati partnera. Smatra da je jedini adekvatan način za prekid da se osobe nađu na prikladnom mjestu i porazgovaraju uživo.

Studentica novinarstva Tijana smatra da je prekid jednako bolan i preko poruka i uživo. Online, kaže, osoba može sastaviti poruku koja objašnjava razlog prekida, a uživo je neke stvari teško izreći, no barem se vide emocije. Ipak, njezino je mišljenje da je najzdravije za obje osobe uvidjeti razlog prekida, sjesti i razgovarati o tome.

- Razgovor ipak podrazumijeva neku dozu razuma i emocije dolaze do izražaja. Također, u budućnosti će biti lakše preboljeti prekid ako su obje osobe o tome pričale i odlučile. Mislim da bi svaka osoba trebala dobiti objašnjenje i razgovor. Razgovorom se nekada može doći do kompromisa da se veza potencijalno popravi, navodi Tijana.

'Boje se reakcije druge osobe'

Smatra da postoje neke situacije u kojima je u redu prekinuti online, ali da zapravo sve ovisi o tome kakva je tko osoba. Načelno, njezino je mišljenje da online prekid 'baš i nije okej'.

- Čisto iz poštovanja prema drugoj osobi. Smatram da bi bilo okej o prekidu popričati uživo jer koliko teško bilo, lakše će biti kasnije. Uživo se lakše prepoznaju emocije i neke stvari se puno lakše mogu protumačiti. Zašto mislim da neki ipak odlučuju prekinuti preko poruka, jer se boje reakcije druge osobe. Prekid nije laka stvar ni za jednu ni za drugu stranu. Osobe koje prekidaju preko poruka možda lakše podnose činjenicu da žele prekinuti i radije će 'ispeći pa reći' drugoj osobi, i preko poruka se ne moraju suočavati s partnerom, kaže Tijana.

Učenica Graditeljske tehničke škole Vanja također smatra da online prekid nije prihvatljiv način za prekinuti, pogotovo ozbiljne veze. Ako je trud uložen u vezu tijekom njezina trajanja, smatra da bi se trebao uložiti barem neki trud i u završavanje te veze.

- Ako netko prekine preko poruka, taj želi sebe spasiti srčane tegobe i činjenice da se mora suočiti s tom osobom. Prekid preko poruka je prihvatljiv jedino i isključivo u slučaju nemogućnosti da se vidite uživo na duže vrijeme ili ako je veza na daljinu, iako bi i tada bilo prihvatljivije da se to odradi na pozivu. Prekid preko poruka je manje bolan samo za osobu koja prekida, ali definitivno bolniji za osobu s kojom je prekinuto zato što im se može činiti da je došlo niotkud, ili im može biti manjak objašnjenja, te ih osoba može blokirati prije negoli dobiju pošteno objašnjenje. Ali smatram da je definitivno gore samo nestati iz nečijeg života zato što osoba može jako dugo sebi prebacivati krivnju zato što je ova osoba otišla. Vezu bi bilo uredu prekinuti uživo nakon detaljnog razgovora zašto kako bi obje strane to podnijele relativno okej, zaključuje Vanja.