Za Svi svete ili Sve svete? Jezikoslovka objasnila kako se deklinira ovaj blagdan

Dekliniranje naziva blagdana Svi sveti, a koji se obilježava 1. studenog, ovih dana zbunjuje dio hrvatskih govornika. Jezikoslovka Lana Hudeček s Instituta za hrvatski jezik sve je objasnila u svom članku u časopisu Hrvatski jezik. Kako je napisala, to se ime u pravilu upotrebljava u nominativu i genitivu, na primjer uoči / u povodu Svih svetih, a iznimno u ostalim padežima.

Ako nam je potreban neki drugi oblik, ispred naziva možemo dodati imenicu 'blagdan'. Ako se ispred imena nalazi riječ blagdan, ona se piše malim početnim slovom, a ime blagdana ne sklanja: uoči / u povodu blagdana Svi sveti, na blagdan Svi sveti i slično.

A što ako nekome baš zatreba akuzativ od 'Svi sveti' bez imenice 'blagdan' ispred? Ova jezikoslovka objasnila nam je da je ispravno 'Sve svete'.

- Ako bi tko ipak želio upotrijebiti i druge oblike - to se ime, kako se može zaključiti iz genitiva Svih svetih, sklanja tako da se sklanjaju obje sastavnice, pa ako bi netko ipak želio upotrijebiti akuzativ, on bi glasio Sve svete. Dakle ime se toga blagdana deklinira ovako: N Svi sveti, G Svih svetih, DL Svim svetima, A Sve svete, I Svim svetima, pojasnila je Hudeček za srednja.hr.