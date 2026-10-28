Napokon otkriveno kad počinje 4. sezona Srama: Prva epizoda bliže je nego što mislite

Nova, 4. sezona Srama s emitiranjem počinje u subotu 7. studenoga u 22:30 sati na Prvom programu Hrvatske televizije, otkrili su s HRT-a. U središtu nove sezone serije nalazi se Vanessa, čija će priča otvoriti važna pitanja o ljubavi, obiteljskim očekivanjima i društvenim predrasudama. Njezino romsko podrijetlo donosi novu perspektivu u seriju i otvara pitanje: možemo li slobodno birati koga volimo kada odrastamo okruženi predrasudama?

Značajan odmak od izvornog norveškog formata Skam

Uz Vanessu, vraća se i njezina dobro poznata ekipa - Eva, Nora, Tina i Nix, njezine Mrcine. Dok se srednjoškolski dani bliže kraju, pred njima su velike odluke, neočekivani izazovi i promjene koje bi mogle zauvijek obilježiti njihove živote.

Četvrta sezona donosi i značajan odmak od izvornog norveškog formata Skam. Lik Sane, djevojke islamske vjeroispovijesti, u hrvatskoj je verziji zamijenjen likom djevojke romskog podrijetla, čime SRAM otvara prostor za drukčiji pogled na pripadnost, identitet i društvena očekivanja.

Odrastanje i hrabrost da budemo ono što jesmo

Autentičan prikaz tinejdžerskog života, prijateljstva i ljubavi obilježio je prethodne sezone, a novi nastavci nastavljaju priču o odrastanju i hrabrosti da budemo ono što jesmo. Seriju za Hrvatsku radioteleviziju proizvodi CGM FILMS.

Režiju četvrte sezone potpisuje Jelena Gavrilović, scenarij Sandra Pašić i Emma Kliman, direktor fotografije je Tomislav Sutlar, a producenti su Bruno Mustić i Ivan Lovreček. Urednici serije su Maja Fišter i Tomislav Mršić.

Osim na HRT-u, seriju ćete moći pratiti na službenim digitalnim kanalima serije. Podsjetimo, ranije smo u našem podcastu ugostili producenta Lovrečeka, a cijelu epizodu možete pogledati u nastavku.