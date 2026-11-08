Ona je najpoznatija djevojčica u Hrvatskoj, a ima 40 godina. I današnji školarci je obožavaju

Gotovo da i nema osobe koja je u proteklim desetljećima bila školarac, a da ne zna o kome se radi. Njezino ime je Durica i već 40 godina glavni je lik istoimenog stripa u časopisu Smib.

Sada već davne 1986. godine lik Durice osmislio je legendarni autor Ivica Bednjanec. Inspiraciju za Duricu pronašao je u svojoj kćeri Andreji, koja se, kako je sam opisao, kao mala često durila. Rad na stripu kratko je nastavio njegov sin Darko, no danas se zapravo u Smibu objavljuju Durice koje su već bile objavljene. Uredništvo vješto pazi da se u jednoj generaciji učenika ne ponavljaju iste Durice, već ih rasporedi po godinama, prepričava nam to Željka Vukušić, urednica za razrednu nastavu i hrvatski jezik u Školskoj knjizi.

'Djeca su i danas jednako znatiželjna, zaigrana, iskrena i nestašna, a vole likove u kojima mogu prepoznati sebe'

Durica je bezvremenska i jednako bliska djeci koja su odrastala krajem osamdesetih i onoj koja odrastaju danas.

- Durica je zasigurno jedna od najpoznatijih djevojčica iz svijeta stripa, a tajna njezine dugovječnosti krije se upravo u njezinu karakteru. Ona je maštovita, iskrena i radoznala, ali istodobno i tvrdoglava, svojeglava i sklona duriti se – po čemu je, uostalom, i dobila ime. Upravo je ta kombinacija osobina čini tako stvarnom, bliskom i simpatičnom djeci svih generacija, smatra Vukušić.

A jednako je bliska različitim generacijama iz jednostavnog razloga – jer se dječja narav zapravo ne mijenja.

- Djeca su i danas jednako znatiželjna, zaigrana, iskrena i nestašna, a vole likove u kojima mogu prepoznati sebe, svoje osjećaje, male pobjede i svakodnevne nepodopštine. Durica ih pritom uvijek iznova uspijeva nasmijati, a njezine zgode podsjećaju nas na ljepotu djetinjstva. Uz Duricu se vežu prijateljstvo, radost, mašta i ona iskrena, neukrotiva dječja zaigranost koja ne poznaje granice vremena. Upravo su to vrijednosti koje će uvijek biti važne djeci, bez obzira na generaciju u kojoj odrastaju. Zato vjerujem da Durica ima još mnogo toga za ispričati i da je pred njom još duga i vesela budućnost. Četrdeset godina njezina trajanja najbolji su dokaz da neki likovi nikada ne odrastaju – i upravo ih zato toliko volimo, kaže Vukušić.

Autora je inspirirala vlastita kćer

Prisjeća se i nedavnog razgovora s našom poznatom spisateljicom i urednicom Modre laste, Željkom Horvat Vukelja. Tema su im bili upravo začeci Durice. Ivica Bednjanec često je dolazio u uredništvo Modre laste i Smiba, s kojima je godinama surađivao. Jednom joj je prilikom ispričao da radi na novom stripu, nadahnutom vlastitom kćeri Andrejom, koja mu je poslužila kao inspiracija za lik Durice.

- Tako je 1986. godine u Smibu objavljena prva epizoda, čime je započela priča koja traje već četiri desetljeća. Kao i kod svakog novog lika, trebalo je vremena da Durica pronađe svoj put do čitatelja, no njezina dugogodišnja prisutnost na stranicama Smiba najbolje svjedoči o tome koliko ju je publika prihvatila. Činjenica da je i danas čitaju nove generacije djece govori nam da je Bednjanec stvorio lik koji je vrlo brzo osvojio srca malih čitatelja i ostao omiljen sve do danas, ističe Vukušić.

No, iako je karakter po kojem je Durica prepoznatljiva – tvrdoglavost, osjećajnost, nestašluk i zaigranost - ostao isti sve ove godine, to ne znači da se sam strip nije mijenjao. Njezine dogodovštine pratile su vrijeme u kojem je Durica nastajala, a upravo je kombinacija dosljednosti i prilagodljivosti, smatra naša sugovornica, omogućila Durici da opstane toliko dugo.

- Svako je razdoblje donosilo neke nove okolnosti, dječje interese i svakodnevne izazove, pa je i autor prilagođavao njezine priče aktualnom vremenu i promjenama u društvu. Mijenjali su se detalji njezina svijeta, kao i situacije u kojima se nalazila, ali ono najvažnije ostalo je isto – njezin prepoznatljiv karakter, kaže Vukušić, dodajući da je to ujedno i poruka da iako se vrijeme mijenja, dječja znatiželja, mašta, iskrenost i nestašluci ostaju gotovo nepromijenjeni.

Može se koristiti i u nastavi

Primjećujemo i da se danas mnogo govori o dječjim emocijama i emocionalnoj pismenosti, a Durica je o ljutnji, ljubomori, prijateljstvu i pomirenju govorila još prije 40 godina. Pa našu sugovornicu pitamo što danas djeca mogu naučiti od tog stripa i kako ga učitelji mogu koristiti u nastavi. Durica nas, prije svega, ističe Vukušić, svojim likom podsjeća na važnost prijateljstva, smijeha, međusobnog razumijevanja i dječje zaigranosti. Istodobno u Durici djeca prepoznaju vlastita iskustva i osjećaje te uče kako je, primjerice, moguće nakon ljutnje pronaći put do pomirenja s prijateljima.

- Danas se mnogo govori o dječjim emocijama i emocionalnoj pismenosti, no važno je zapitati se koliko djeci doista pružamo prilika da o svojim osjećajima otvoreno razgovaraju. Upravo tu Durica može biti vrijedan saveznik učiteljima. Na satu razrednika može poslužiti kao poticaj za razgovor o emocijama, prijateljstvu, sukobima, prihvaćanju različitosti i pomirenju. Djeca se lako poistovjećuju s njezinim likom, a humor im pomaže da se opuste i slobodnije izraze. Kada vide da se i Durica susreće s problemima sličnima njihovima, lakše će razumjeti da nisu jedina koja se ponekad naljute, rastuže, osjećaju ljubomoru ili ne znaju kako riješiti neki nesporazum. Tako strip postaje siguran i blizak polazišni materijal za razgovor o osjećajima, ali i za razvijanje empatije i razumijevanja drugih, navodi Vukušić.

Nije samo sat razrednika dio nastave u koju je moguće uključiti Duricu, nego i neki drugi predmeti. Na primjer, učenici mogu pokazati kreativnost kroz pisanje nastavka priče, mijenjati završetak neke dogodovštine ili, među ostalim, kroz nastavu likovnog sami stvarati stripove.

- Najvažnije je pritom da djeca kroz takve aktivnosti uče. Durica ih nasmijava, približava im situacije iz svakodnevnog života i potiče ih da o njima razmišljaju. Upravo je u tome njezina velika vrijednost: kroz humor i dječje dogodovštine otvara ozbiljne teme na prirodan i nenametljiv način. Učiteljima pruža priliku da s učenicima razgovaraju o onome što ih zaista zaokuplja, a djeci pokazuje da su njihovi osjećaji važni, da o njima smiju govoriti i da se iz svakog nesporazuma može nešto naučiti, navodi Vukušić.

Hoće li Durica postojati i idućih 40 godina?

A kako će omiljena stripovska junakinja izgledati sljedećih 40 godina i može li strip ostati živ i među generacijama koje sve više čitaju na ekranima?

- Nećete vjerovati, ali učiteljice mi već godinama govore kako učenici, čim u školi dobiju Smib, prvo pogledaju posljednju stranicu i pročitaju Duricu. Ona je zaista postala zaštitni znak toga časopisa, lik kojem se djeca uvijek iznova vraćaju i kojem se raduju. To mi je posebno drago jer pokazuje da Durica nije samo strip koji se pročita usput, nego je postao dio dječjeg odrastanja i uspomena na djetinjstvo, ističe Vukušić.

Slijedom toga, uvjerena je da će se Durica čitati i sljedećih četrdeset, pedeset i više godina.

- A zašto sam toliko sigurna u to? Zato što smo mi, odrasli – roditelji, bake, djedovi, učitelji i sve druge drage osobe u dječjem životu – ti koji djeci možemo približiti svijet knjiga i časopisa. Možemo im umjesto ekrana ponuditi nešto što će ih potaknuti na razmišljanje, nasmijati ih, probuditi njihovu maštu i otvoriti prostor za razgovor. Možemo sjesti pokraj njih, zajedno čitati, smijati se istim dogodovštinama i razgovarati o onome što su pročitali. Upravo se u takvim malim, svakodnevnim trenutcima stvaraju navike i uspomene koje ostaju za cijeli život, smatra Vukušić.

Upravo je na odraslima, podcrtava, i velika odgovornost i prilika da djeci pokažu koliko čitanje može biti uzbudljivo, zabavno i vrijedno.

- U tim nježnim i osjetljivim godinama važno ih je usmjeravati, poticati njihovu znatiželju i pomoći im da otkriju radost čitanja, umjesto da im samo govorimo što ne bi trebala raditi. Voljela bih da djeca i dalje odrastaju uz Smib, da se smiju Duričinim nestašlucima, prepoznaju u njezinim dogodovštinama i s nestrpljenjem okreću posljednju stranicu časopisa. Jer Durica nije samo lik koji traje četiri desetljeća – ona je podsjetnik na to da su dječja mašta, iskrenost, radoznalost i potreba za igrom uvijek jednako žive. Ako joj nastavimo otvarati vrata dječjeg svijeta, vjerujem da će Durica još dugo uveseljavati nove generacije malih čitatelja, baš kao što je to činila desetljećima. A možda će jednog dana upravo ti mali čitatelji, danas s časopisom u rukama, svojoj djeci i unucima s osmijehom pokazati Duricu i reći: 'I ja sam je čitao kada sam bio dijete!', zaključuje Vukušić.