Student sat vremena sjedio na kolokviju s mobitelom u rukama: Profesorica ostala bez riječi nakon objašnjenja

Zamislite da se student pojavi na nastavnom satu na kojem se provodi kolokvij, ali uopće nije shvatio da se isti piše? Ili da ne koristi e-mail, niti se snalazi s računalima, a upisao je tehnički studij? Takvo iskustvo na TikToku prepričala je jedna sveučilišna profesorica iz SAD-a koja predaje studentima prve godine tehničkog studija. Video, koji je otvorio pitanje koliko su pojedini studenti prve godine spremni na samostalno praćenje obveza koje zahtjeva studij, prikupio je čak 9,5 milijuna pregleda.

Profesorica priču započinje govoreći da je studente tjednima unaprijed podsjećala da stiže kolokvij, a ipak su neki na nastavu došli ne znajući da ga toga dana pišu. No jedan ju je student svojim ponašanjem posebno iznenadio.

- Mislim da su djeca koja su odrasla uz iPade sada stigla na fakultete, započela je svoju priču profesorica.

Student sat vremena gledao u mobitel pa otišao

Objasnila je da je riječ o kolokviju koji se temeljio na projektiranju i osmišljavanju inženjerskih rješenja, bez matematičkih i fizičkih zadataka. Smatra da nije bio težak za studente koji su redovito sudjelovali u nastavi, a unaprijed im je rekla kakva ih pitanja očekuju.

Datum kolokvija bio je naveden u silabusu, rasporedu i elektroničkim obavijestima, a profesorica ga je tjednima spominjala i na predavanjima. Unatoč tome, nekoliko studenata zakasnilo je na nastavu i pitalo što će toga dana raditi.

Posebno joj je pozornost privukao jedan student koji nije ni izvadio prijenosno računalo. Umjesto toga, sjedio je s mobitelom u rukama i slušalicama u ušima te se povremeno smijao sadržaju koji je gledao.

Profesorica je pretpostavila da kolokvij rješava putem aplikacije Canvas na mobitelu, a usput pregledava društvene mreže. Kako ne bi ometala druge studente, odlučila je da mu neće odmah prilaziti. Nakon otprilike sat vremena student je jednostavno ustao i napustio učionicu. Budući da je kolokvij trajao unutar nastavnog termina od sat i 50 minuta, profesorica je zaključila da ga je završio. Međutim, kada je otvorila njegove rezultate, dočekalo ju je iznenađenje.

- Nije predao ništa. Došao je na nastavu, sat vremena sjedio na mobitelu i onda otišao, ispričala je.

'Mislio sam da ostali rade nešto za druge kolegije'

Profesorica mu je upisala nula bodova i ostavila komentar s pitanjem zašto je došao na nastavu, nije riješio kolokvij i zatim otišao. Student joj je odgovorio da je kolokvij riješio. No pokazalo se da je zapravo uopće nije shvatio što je ispit - ispunio je tek anketu u kojoj je trebao ocijeniti suradnju članova svojeg tima na projektu.

- Dakle, mislio si da je anketa o radu članova tima zapravo kolokvij?, zapitala se profesorica.

Kada je pregledala njegove odgovore u anketi, primijetila je da je napisao kako nije najbolje razumio što se događa na projektu jer se ne snalazi s računalima. To ju je dodatno iznenadilo s obzirom na to da je riječ o studentu tehničkog studija.

Nekoliko dana poslije student ju je zaustavio na nastavi i rekao da je vidio njezin komentar. Profesorica mu je ponovno objasnila da nije pristupio kolokviju. Očekivala je da će se ispričati, zatražiti dodatni termin ili barem pokušati objasniti nesporazum, no on ju je samo gledao. Zato ga je pitala što je mislio da svi ostali studenti rade dok je on gledao u mobitel.

- Mislio sam da rade nešto za druge kolegije, odgovorio joj je, prema njezinu prepričavanju.

'Rekao mi je da ne provjerava e-mail'

Profesorica ga je potom upitala nije li dobio elektroničku obavijest da je započeo ispit koji je vremenski ograničen. Njegov odgovor ponovno ju je iznenadio.

- Rekao mi je da ne provjerava e-mail. Objasnila sam mu da je na fakultetu i da, nažalost, mora naučiti kako funkcioniraju takve stvari te tražiti pomoć ako nešto ne razumije, ispričala je.

Budući da student ni tada nije zatražio mogućnost naknadnog pisanja kolokvija, profesorica ga je uputila na program studentske podrške koji pomaže studentima u organizaciji i uspješnom svladavanju fakultetskih obveza. Prema njezinim riječima, student nije bio zadovoljan takvim raspletom.

- Nisi me ništa tražio. Samo si me gledao i očekivao da ću ja riješiti problem umjesto tebe, poručila je profesorica u videu i pitala pratitelje je li u krivu.

Mnogi su joj poručili da bi studenta jednostavno trebala rušiti, da mu je trebala reći da ako ne razumje rad s računalima ili ne koristi e-mail ne može biti inženjer, a neki se pitaju i kako je student uopće uspio upisati studij.