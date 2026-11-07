Je li dozvoljeno koristiti pametni sat tijekom vožnje? Pitali smo policiju, postoji caka

Pametni satovi u masovnu su upotrebu ušli još prije desetak godina, a njihova popularnost i dalje raste. Prema podacima objavljenima u istraživanju koje je proveo Mordor Intelligence, globalno tržište nosive tehnologije (od koje pametni satovi trenutačno čine 45,42 posto) trenutačno je vrijedno 257,40 milijardi dolara. Prema Mordorovim projekcijama, iduće će godine porasti na 302 milijarde, a do 2032. godine njegova će se vrijednost više nego udvostručiti i iznositi 659,30 milijardi dolara.

Pametne satove ljudi često koriste prilikom tjelovježbe za praćenje pulsa ili tijekom šetnje za brojanje koraka. Moguće ih je povezati s mobitelom te tako na brzinu, jednostavnim pogledom na zapešće i bez vađenja mobitela iz džepa, provjeriti jesu li vam stigle poruke. Pametni satovi svakako su praktičniji za korištenje od mobitela, a mnogi ih zato odlučuju koristiti i tijekom vožnje. Međutim, postavlja se pitanje je li to dopušteno.

Naime, zamislite sljedeću situaciju - idete se naći s prijateljima, ali još niste točno dogovorili gdje ćete se sastati pa očekujete njihovu poruku. Sami ste u automobilu i čekate da vam se jave. Puno je lakše pogledati na sat nego vaditi mobitel. Zamislite da vam prijatelj tada pošalje poruku: 'Parking kod doma ili kod kafića?'. Ako imate pametni sat koji prepoznaje glas i omogućuje vam da izdiktirate odgovor bez pritiskanja tipke ili zaslona, niste prekršili zakon.

Ključ je u tome morate li koristiti ruke

Međutim, ako odgovor morate natipkati pritiskom na dodirni zaslon ili neku od tipki na uređaju, tada kršite zakon. Naime, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, dopušteno je korištenje uređaja samo ako ne zahtijeva upotrebu ruku. To su nam potvrdili i iz Ministarstva unutarnjih poslova.

- Propisano je da vozač za vrijeme vožnje ne smije upotrebljavati mobitel niti druge uređaje na način kojim bi umanjio mogućnost reagiranja i sigurnog upravljanja vozilom. Člankom 196. stavkom 4. istoga Zakona propisano je da se mobitel za vrijeme vožnje može koristiti ako se upotrebljava naprava koja omogućuje njegovo korištenje bez upotrebe ruku, napisali su u odgovoru.

Uz to su nam iz policije istaknuli i da vozači automobila, ali i bicikala, ne smiju nositi slušalice na oba uha ili u njima jer tako smanjuju mogućnost reagiranja na zvukove iz okoline.

Ove godine do sad evidentirano 10 posto više slučajeva nego prošle

Policiju smo pitali i imaju li podatak o tome koliko je osoba ove godine sankcionirano zbog nepropisnog korištenja pametnih satova tijekom vožnje. Međutim, rekli su nam da takve prekršaje ne evidentiraju zasebno prema vrsti korištenog uređaja pa u istu kategoriju spadaju mobiteli, pametni satovi i drugi uređaji.

- U prvih devet mjeseci 2026. godine evidentiran je 38.261 takav prekršaj, dok je u istom razdoblju 2025. godine evidentirano 34.878 istih prekršaja. To predstavlja porast od 9,7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odgovorili su nam iz policije.

Uz to treba napomenuti da je za navedeni prekršaj propisana novčana kazna u iznosu od 130 eura. Nedavno smo izvijestili i o tome da je ove godine policija svakog dana u prosjeku zaustavila 15 vozača pod utjecajem alkohola ili droga, a više o tome pročitajte ovdje.