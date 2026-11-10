Svi znamo stihove 'Ti si moja prva ljubav'. A gdje je danas Dino Jelusić?

Stihove 'Ti si moja prva ljubav/Ovu pjesmu tebi pjevam ja' i dan danas čujemo na hrvatskim zabavama. Dino Jelusić, tada kao 11-godišnjak, tom je pjesmom pobijedio na prvom Dječjem Eurosongu u 2003. godini te je osvojio simpatije i srca ne samo u Hrvatskoj, već i diljem Europe.

Ima bend JELUSICK

Danas Jelusić uglavnom nastupa upravo diljem Europe. Ima rock bend JELUSICK s kojim izdaje pjesme. Nedavno je nastupao u Sofiji, Budimpešti, Beogradu, ali i na STARMUS Festivalu na Tenerifima. Tamo je nastupao sa Sarah Brightman i Brianom Mayem. Bend će uskoro nastupati u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Jelusić je tako danas pjevač, glazbenik i tekstopisac. I prije svog benda Jelušić je nastupao diljem svijeta te surađivao s velikanima rock scene. Surađivao je i nastupao s rock grupom Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra. Kako navodi na svom Facebooku, radio je i nastupao i s Whom Gods Destroy, Michael Romeo Ayreon, Simon Phillips, Accept, Robert Plant, Paul Rodgers i drugima.

Magistrirao na Muzičkoj akademiji

U HRT-ovom showu Zvijezde pjevao pobijedio je 2019. godine. Bio je i član žirija The Voice. Na svojoj web stranici Jelusić navodi da je rođen 1992. godine. Rođen je u Požegi. Osnovao je rock bend Animal Drive koji je djelovao od 2012. do 2020. godine. Magistrirao je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini.

Na svojim internetskim stranicama navodi kako su njegovi roditelji svirali te tako upoznali Dina s glazbom. Krenuo je pjevati već s tri godine, a nastupati od pete godine. Već u 2003. godini izdao je svoj prvi album 'No.1' te nastupao u SAD-u, Australiji, Danskoj i u Skandinaviji. Bio je najmlađi nominirani za Porina. Kako stoji u njegovoj biografiji, nastavio je snimati albume i sudjelovao u internacionalnom projektu u Južnoj Africi 'Synkropation'.

- U 2014. godini Dino je osvojio drugo mjesto na međunarodnom festivalu 'Slavianski Bazaar' u Bjelorusiji. Nakon toga počeo je imati problema s glasom. U rujnu je podvrgnut operaciji zbog Reinkeova edema glasnica. Nakon operacije skladao je pjesme i snimio konceptualni album pod nazivom 'Prošao sam sve'. Album se temelji na autobiografskom romanu '260 dana' Marijana Gubine koji govori o desetogodišnjem dječaku koji je preživio 260 dana zatočeništva u ratnom logoru tijekom Domovinskog rata, stoji u biografiji.

'Pa ja to slušam cijeli život. Komentare tipa ‘ti si takav potencijal, zašto se baviš tom muzikom, pa daj sviraj pop, sviraj svadbe'

Jelusić je dao intervju srednja.hr u 2016. godini nakon što je postao pjevač američkog benda Trans Siberian Orchestra.

- Pa ja to slušam cijeli život. Komentare tipa ‘ti si takav potencijal, zašto se baviš tom muzikom, pa daj sviraj pop, sviraj svadbe’. A ja bih htio sada dok sam mlad svirati sve ovo najžešće. Htio bi baš ono rokat’. A slušam to stvarno dugo. Ta ruganja tipa ‘završit ćeš na svadbama, nemaš od te tvoje muzike ni za piće’. I sad kad se ovo sve izdogađalo javili su mi se svi ti ‘svadberi’ i rekli su mi doslovno- pobijedio si nas. Svi su svirali ono što nisu htjeli, a ja sam furao svoj film. I evo, došao sam do nečega, rekao je tada Jelusić.