Svi znamo stihove 'Ti si moja prva ljubav'. A gdje je danas Dino Jelusić?

Kao mala oduševila je izvedbom himne, pjevala u Americi. Gdje je danas Mia Negovetić?
Mia Negovetić danas se i dalje bavi glazbom, nedavno je izdala prvi album, ali uz to zaposlena je u tvrtki za promet nekretnina.
11:38 87 d 15.08.2026
10. studeni 2026.
Pobjednik je prvog Dječjeg Eurosonga pjesmom 'Ti si moja prva ljubav'. Gdje je danas Dino Jelusić?
Stihove 'Ti si moja prva ljubav/Ovu pjesmu tebi pjevam ja' i dan danas čujemo na hrvatskim zabavama. Dino Jelusić, tada kao 11-godišnjak, tom je pjesmom pobijedio na prvom Dječjem Eurosongu u 2003. godini te je osvojio simpatije i srca ne samo u Hrvatskoj, već i diljem Europe.
Danas Jelusić uglavnom nastupa upravo diljem Europe. Ima rock bend JELUSICK s kojim izdaje pjesme. Nedavno je nastupao u Sofiji, Budimpešti, Beogradu, ali i na STARMUS Festivalu na Tenerifima. Tamo je nastupao sa Sarah Brightman i Brianom Mayem. Bend će uskoro nastupati u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Jelusić je tako danas pjevač, glazbenik i tekstopisac. I prije svog benda Jelušić je nastupao diljem svijeta te surađivao s velikanima rock scene. Surađivao je i nastupao s rock grupom Whitesnake i Trans-Siberian Orchestra. Kako navodi na svom Facebooku, radio je i nastupao i s Whom Gods Destroy, Michael Romeo Ayreon, Simon Phillips, Accept, Robert Plant, Paul Rodgers i drugima.
U HRT-ovom showu Zvijezde pjevao pobijedio je 2019. godine. Bio je i član žirija The Voice. Na svojoj web stranici Jelusić navodi da je rođen 1992. godine. Rođen je u Požegi. Osnovao je rock bend Animal Drive koji je djelovao od 2012. do 2020. godine. Magistrirao je na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini.
Na svojim internetskim stranicama navodi kako su njegovi roditelji svirali te tako upoznali Dina s glazbom. Krenuo je pjevati već s tri godine, a nastupati od pete godine. Već u 2003. godini izdao je svoj prvi album 'No.1' te nastupao u SAD-u, Australiji, Danskoj i u Skandinaviji. Bio je najmlađi nominirani za Porina. Kako stoji u njegovoj biografiji, nastavio je snimati albume i sudjelovao u internacionalnom projektu u Južnoj Africi 'Synkropation'.
- U 2014. godini Dino je osvojio drugo mjesto na međunarodnom festivalu 'Slavianski Bazaar' u Bjelorusiji. Nakon toga počeo je imati problema s glasom. U rujnu je podvrgnut operaciji zbog Reinkeova edema glasnica. Nakon operacije skladao je pjesme i snimio konceptualni album pod nazivom 'Prošao sam sve'. Album se temelji na autobiografskom romanu '260 dana' Marijana Gubine koji govori o desetogodišnjem dječaku koji je preživio 260 dana zatočeništva u ratnom logoru tijekom Domovinskog rata, stoji u biografiji.
Kao mala oduševila je izvedbom himne, pjevala u Americi. Gdje je danas Mia Negovetić?
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