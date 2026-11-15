Pitali smo srednjoškolce koliko tjedno potroše, jedna učenica čak 60 eura: 'Svako ljeto radim u skladištu'

Na našoj šestoj obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju’ između ostalog raspravljalo se o financijskoj pismenosti srednjoškolaca. Na panelu ‘Loud budgeting i girl math: Kako mladi pričaju o financijama?’ Marina Mesarić Radojčin, direktorica ljudskih resursa iz Privredne banke Zagreb, istaknula je da društvo danas masovno potiče mlade na rastrošnost.

- Društvo danas neupitno poručuje da se više troši nego štedi, i to ne samo mladima nego svima. Otvorite bilo kakve novine, portale, društvene mreže, bilo što – posvuda se pojavljuju promotivni sadržaji koji vas navode da negdje potrošite novac. Tako da tu uopće nema dvojbe, istaknula je Mesarić Radojčin.

Potaknuti tom izjavom, pitali smo srednjoškolce koliki im je tjedni džeparac i na što najviše troše. Odgovorili su nam da troše od pet do 60 eura tjedno, a najviše odgovora bilo je u rasponu od 15 do 25 eura.

'Trebalo bi smanjiti odlaske u pekarnice'

Ema nam kaže da bilježi i prati svoje financije. Tjedno potroši svega oko pet eura, najviše na kavu ili šminku. Slaže se s tvrdnjom da društvo potiče mlade na trošenje, no dodaje da smatra kako danas puno ljudi ima dovoljno novca da svaki dan piju kavu u kafiću i odlaze u shopping svakih nekoliko tjedana. Dodaje da je sama naučila upravljati novcem te da je osvijestila koliko troši. Rekla nam je i što smatra najpozitivnijom promjenom za novčanike srednjoškolaca.

- Mislim da bi trebalo smanjiti odlaske u pekarnice. To je, nažalost, većinom jedini izvor hrane, pa bi učenici trebali ponijeti hranu od kuće, smatra Ema.

'Moramo se brinuti sami o sebi'

Ivona tjedno potroši oko 15 eura, a priznaje da najviše novca izdvaja za nikotinske proizvode.

- Društvo nas definitivno potiče na trošenje. Počnimo od izlazaka u klubove, gdje je to jako izraženo, a zatim i odjeće i obuće, kratko je komentirala Ivona.

Anđela pak najviše troši na užinu u školi, za koju dnevno obično izdvoji pet eura. Kaže da je, zbog ograničenog džeparca, to njoj i većini njezinih kolega jedina opcija, a da imaju više novca, rado bi potrošili i do 20 eura.

- Sve je poskupjelo. Mi se moramo brinuti sami o sebi, pogotovo kada je riječ o školi, a preko učeničkog servisa možemo raditi samo tijekom praznika. Kako bismo onda trebali zarađivati?, pita se Anđela.

'Teretana i suplementi su velik teret za roditelje'

Hana tijekom tjedna u prosjeku potroši oko 30 eura. Novac uglavnom izdvaja za kave s prijateljima, gablece i vikend-izlaske. Priznaje da najviše potroši kada kupuje odjeću, a dodaje i da to radi malo prečesto.

- Smatram da društvo potiče mlade, ali i sve druge dobne skupine, na rastrošnost. Brza moda već je dugo problem i samo postaje sve veći. Odjeća više nije kvalitetna i praktički smo prisiljeni svake sezone obnoviti veći dio garderobe jer se odjeća razvuče, ošteti i slično. Također, smatram da su teretana i suplementi, koji se reklamiraju posvuda, velik financijski teret za roditelje koji svojoj djeci žele to priuštiti, komentira Hana.

Dodaje da ne prati financijske influencere, a sve što zna o financijama naučila je od svojeg tate. Smatra i da bi se u školama trebalo puno više učiti o financijskoj pismenosti te da bi srednjoškolci trebali što više štedjeti, prvenstveno tako da ne kupuju stvari koje im nisu nužne.

Noa troši oko 60 eura tjedno, ali sama zarađuje

Noa je izračunala da tjedno potroši oko 60 eura. U taj iznos ulaze troškovi prehrane u školi, manikure, online pretplata, kozmetike i njege kože, izlazaka i obuće te troškovi atletike i plivanja.

- Smatram da društvo jako potiče rastrošnost. Svi oglasi i manipulativne reklame koje poručuju: ‘Kupi, kupi, to ti treba!’ (iako se bez toga svakako može živjeti) pretjeruju. Otkako sam postala punoljetna, na društvenim mrežama primijetila sam prodajne oglase koji mi se nisu prikazivali dok sam bila maloljetna. Zbog njih se ponekad osjećam preplavljeno, primijetila je Noa.

Rekla nam je i da ne prati financijske influencere jer smatra da im je cilj upravo zaraditi na prodaji savjeta. Najbolji financijski savjet za srednjoškolce, smatra, jest da rade kada mogu, odnosno tijekom praznika.

- Mislim da je, općenito govoreći, jako teško uštedjeti jer inflacija pogađa sve, a pogotovo nas mlade koji većinom ovisimo o tuđim prihodima. Mislim da je najbolji način za zaradu i prikupljanje novca za štednju zapošljavanje preko učeničkog servisa tijekom praznika. Svako ljeto radim u lokalnom skladištu i to mi omogućuje veću slobodu u trošenju, ali i promišljanje o tome koliko zapravo moram raditi da bih nešto nabavila, podijelila je Noa.

'Sve ostalo financiram sama'

Prema konzumerizmu najkritičnija je bila učenica koja se također zove Hana. Istaknula je da smatra kako zbog društvenih mreža mnogi mladi misle da je normalno u toj dobi imati automobile i kuće te da trebaju biti rastrošni. Dodala je i da je sama svjesna kako je pomalo razmažena jer njezina obitelj ima nešto bolji financijski status.

- Moja potrošnja ovisi o tjednu, odnosno o tome jesam li u jutarnjoj ili popodnevnoj smjeni. U prosjeku potrošim petnaestak eura na prehranu. To je jedini novac koji inzistiram da mi roditelji daju. Sve ostalo, poput knjiga, predstava, koncerata, putovanja, izlazaka i odjeće, financiram sama tako što radim preko praznika, a ponekad nudim i instrukcije kada imam vremena, ispričala nam je Hana.

Za kraj poručuje da smatra kako bi srednjoškolci trebali raditi preko praznika i manje trošiti, pogotovo kada je riječ o novcu njihovih roditelja. Dodaje da bi njezini vršnjaci trebali postati odgovorniji za sebe i svoje postupke, pa tako i za vlastitu financijsku situaciju.