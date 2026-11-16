Svaštara Plenković otkrio koje knjige čita, dvije su na popisu školske lektire

Plenković otkrio koje knjige čita, dvije su na popisu školske lektire

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

16. studeni 2026.

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Plenković otkrio koje knjige čita, dvije su na popisu školske lektire

Predsjednik Vlade Andrej Plenković | foto: Facebook/Kooltura - kulturna iskaznica

Što čita premijer Andrej Plenković, otkrio je na Interliberu. Među njima jesu i djela s popisa školske lektire.

Završio je Interliber, a na njemu hrvatski 18-godišnjaci mogli su iskoristiti 100 eura koje im država daje u obliku kulturne iskaznice. Na Interliberu je bio i predsjednik Vlade Andrej Plenković koji je otkrio koje knjige čita.

- A ja čitam non stop, svaki dan. Trenutno čitam ovu krasnu knjigu Darona Acemoglua Što se dogodilo liberalnoj demokraciji. Ona je izašla ovog ljeta. Riječ je o nobelovcu i znanstveniku s MIT-ja koji nam malo sugerira jačanje institucija za dobrobit demokracije i svjetskog gospodarstva, kazao je Plenković na štandu kulturne iskaznice - Kooltura.

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Nastavio je kako se u zadnje vrijeme bave i umjetnom inteligencijom pa je nedavno slušao britanskog znanstvenika Hintona koji smatra da su strojevi pametniji od nas, a umjetnom inteligencijom počeo se baviti prije skoro 50 godina. Plenković ima i troje djece pa su među djelima koja čita i ona Ivane Brlić-Mažuranić Priče iz davnine.

- Inače doma čitam trenutno Regoča i neki dan smo čitali Šumu Striborovu, kazao je Plenković.

Svi 18-godišnjaci mogu se pretplatiti na portal srednja.hr putem kulturne iskaznice. Kako aktivirati pretplatu, doznajte ovdje.

čitanje knjige Andrej Plenković kulturna iskaznica