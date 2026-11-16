Hrvatski rekorder Patrik Pivarski inspiracija mladima: Pročitajte njegovu priču

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16:05 4 d 12.11.2026
16. studeni 2026.
Patrik Pivarski osvaja europske medalje, ruši hrvatske rekorde i nastupa na najvećim međunarodnim natjecanjima.
Dok mnogi srednjoškolci svoje slobodno vrijeme provode pred ekranima, njihov vršnjak, 16-godišnji Patrik Pivarski iz Atletskog kluba Agram, osvaja europske medalje, ruši hrvatske rekorde i nastupa na najvećim međunarodnim natjecanjima. Njegova sportska priča snažna je poruka mladima da se uz upornost, kvalitetno vodstvo i ljubav prema kretanju mogu ostvariti veliki ciljevi. Upravo tu poruku mladima želi približiti Enduro, zagrebački program vježbanja na otvorenom namijenjen srednjoškolcima i mladima od 14 do 22 godine.
Patrik je jedno od najistaknutijih mladih imena hrvatske atletike. U srpnju ove godine na Europskom prvenstvu do 18 godina u talijanskom Rietiju osvojio je brončanu medalju u brzom hodanju na 5000 metara, s rezultatom 20:40,66. Do postolja je došao u uzbudljivoj završnici protiv najboljih europskih vršnjaka, potvrdivši da sportaši iz hrvatskih klubova mogu ravnopravno konkurirati europskoj eliti. Iza te medalje stoje godine rada, discipline i brojni treninzi - ali i svakodnevica jednog srednjoškolca.
Njegov uspjeh nije ostao na jednom odličju. Na međunarodnom mitingu Agram u Zagrebu u svibnju postavio je hrvatski seniorski, juniorski i mlađejuniorski rekord u hodanju na 5000 metara rezultatom 20:24,43. U prosincu 2025. s rezultatom 12:30,61 oborio je i hrvatske dvoranske rekorde mlađih juniora i juniora na 3000 metara hodanja. U listopadu ove godine osvojio je naslov mlađejuniorskog prvaka Hrvatske u cestovnom hodanju na 5 kilometara, a početkom studenoga zauzeo je osmo mjesto u finalu Olimpijskih igara mladih u Dakaru. Nastupio je i na ovogodišnjem Svjetskom juniorskom prvenstvu u američkom Eugenu.
Za te je rezultate zaslužna i stručna podrška njegove trenerice Ljiljane Ćulibrk, dugogodišnje trenerice AK Agrama, koja je ujedno kreatorica programa Enduro. Tako se priča o uspješnom mladom reprezentativcu prirodno povezuje s novom prilikom za zagrebačke srednjoškolce: mogućnošću da na istom sportskom prostoru upoznaju atletiku, steknu kondiciju i razviju zdrave navike, bez obzira na to jesu li se ranije bavili sportom.
Enduro nije zamišljen kao trening rezerviran samo za buduće prvake. Naprotiv, program je namijenjen i mladima koji žele započeti s vježbanjem, popraviti kondiciju, ojačati tijelo, lakše se nositi sa školskim obvezama i pronaći aktivno društvo. Treninzi na otvorenom kombiniraju trčanje, hodanje, skokove, sprinteve, vježbe snage, koordinacije i agilnosti. Svaki se zadatak može prilagoditi dobi, iskustvu i mogućnostima polaznika, a naglasak je na postupnom napretku, pravilnom izvođenju vježbi i pozitivnom iskustvu kretanja.
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Uz redovite treninge Enduro donosi i subotnje izazove, kroz koje mladi mogu iskušati vlastite sposobnosti, pratiti osobni napredak i razvijati timski duh. U vremenu školskih testova, društvenih mreža i sjedilačkih navika, takav program pruža prostor u kojem se uspjeh ne mjeri ocjenom ni brojem pratitelja, nego vlastitim pomakom, novim poznanstvima i zadovoljstvom nakon odrađenog treninga.
Patrikov primjer pritom ne znači da svatko mora težiti europskoj medalji. Njegova priča pokazuje koliko daleko mogu odvesti prvi korak, kontinuitet i okruženje koje potiče razvoj. Netko će kroz Enduro otkriti ljubav prema atletici, netko će prvi put uspjeti napraviti seriju sklekova ili istrčati dionicu bez zaustavljanja, a netko će jednostavno pronaći aktivnost kojoj se veseli nakon nastave. Upravo u tome leži vrijednost sporta dostupnog širokom krugu mladih.
Treninzi programa Enduro održavaju se na atletskom stadionu SRC-a Mladost, Jarunska 5 u Zagrebu, utorkom i četvrtkom u terminima u 8 i 17 sati. Traju približno 45 minuta, prvi probni trening je besplatan, a objavljena mjesečna cijena programa iznosi 35 eura. Za dolazak su potrebni samo udobna sportska odjeća, tenisice i dobra volja.
Srednjoškolci koji žele zamijeniti dio vremena pred ekranom kretanjem, izazovima i druženjem mogu više informacija i mogućnost prijave pronaći na mrežnoj stranici www.enduro.hr. Upiti se primaju i na adresu [email protected] te broj telefona +385 92 1888 776.
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