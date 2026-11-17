Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 1 h 17.11.2026
17. studeni 2026.
Danas 'opasni' lovac u kvizu Potjera, a tada učenik MIOC-a, Mladen Vukorepa oduševio je Olivera Mlakara u Kviskoteci.
Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavila je isječak iz epizode Kviskoteke u kojoj je sudjelovao Mladen Vukorepa. Danas 'opasni' lovac u kvizu Potjera, a tada je bio učenik MIOC-a. Svojim je nastupom oduševio i voditelja Olivera Mlakara.
- To je, Mladene? Tacit. Tacit, Tacit, točno. Bravo, bravo. Dignite se, Mladene, da vas svi vidimo, da vas vidimo. Pogledajte, molim vas, to ne laže: 163 puna boda, to je rekord u dosadašnjoj našoj tekućoj seriji Kviskoteke. Sjajni Mladen Vukorepa iz Zagreba, učenik MIOC-a, je li tako, rekao je Mlakar.
Kolike su šanse da te profesor pita baš danas kad nisi učio? Izračunali smo
Postoje pitanja na koja je najbolje odgovoriti kroz statistiku. Donosimo takve odgovore.
15:13 1 h 17.11.2026
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