Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavila je isječak iz epizode Kviskoteke u kojoj je sudjelovao Mladen Vukorepa. Danas 'opasni' lovac u kvizu Potjera, a tada je bio učenik MIOC-a. Svojim je nastupom oduševio i voditelja Olivera Mlakara.

- To je, Mladene? Tacit. Tacit, Tacit, točno. Bravo, bravo. Dignite se, Mladene, da vas svi vidimo, da vas vidimo. Pogledajte, molim vas, to ne laže: 163 puna boda, to je rekord u dosadašnjoj našoj tekućoj seriji Kviskoteke. Sjajni Mladen Vukorepa iz Zagreba, učenik MIOC-a, je li tako, rekao je Mlakar.