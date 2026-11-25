Povodom Međunarodnog dana izumitelja, u Osnovnoj školi 'Dominik Savio' u Zagrebu organizirali su školski natječaj za izum. Učenici su bili glas publike, a učiteljice stručni žiri. Pobjedu su odnijeli brat i sestra koji su osmislili i izradili model Brisača ružnih misli.

Zadatak, kažu iz škole, nije bio jednostavan. Među 36 pristiglih izuma trebalo je odabrati onaj koji je maštovit, originalan i koristan. Najviše glasova publike osvojili su četvrtaši sa svojim izumom Dronom posluživačem.

Iz škole su čestitali pobjednicima i svim sudionicima. Kako su naveli, svih 36 izuma pokazalo je koliko su dječja mašta, kreativnost i inovativnost neiscrpni.

- Tko zna, možda se među našim malim izumiteljima kriju i budući veliki inovatori, napisali su iz škole.