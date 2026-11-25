Zadatak dana: Znate li koja je prva pjesmica ikada snimljena na fonograf?
08:38 1135 d 17.10.2023
25. studeni 2026.
Učenik i učenica osmislili su i izradili model Brisača ružnih misli te tako obilježili Međunarodni dan izumitelja.
Povodom Međunarodnog dana izumitelja, u Osnovnoj školi 'Dominik Savio' u Zagrebu organizirali su školski natječaj za izum. Učenici su bili glas publike, a učiteljice stručni žiri. Pobjedu su odnijeli brat i sestra koji su osmislili i izradili model Brisača ružnih misli.
Zadatak, kažu iz škole, nije bio jednostavan. Među 36 pristiglih izuma trebalo je odabrati onaj koji je maštovit, originalan i koristan. Najviše glasova publike osvojili su četvrtaši sa svojim izumom Dronom posluživačem.
Zadatak dana: Znate li koja je prva pjesmica ikada snimljena na fonograf?
08:38 1135 d 17.10.2023
Iz škole su čestitali pobjednicima i svim sudionicima. Kako su naveli, svih 36 izuma pokazalo je koliko su dječja mašta, kreativnost i inovativnost neiscrpni.
- Tko zna, možda se među našim malim izumiteljima kriju i budući veliki inovatori, napisali su iz škole.
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