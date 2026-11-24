Požari duž obale, orkanske oluje koje iz godine u godinu obaraju rekorde i dugotrajna borba građana protiv nezakonito odloženog otpada jasno pokazuju da klimatska kriza više nije apstraktna tema s međunarodnih konferencija. Mladi u Hrvatskoj sve dublje osjećaju pritisak ekološke neizvjesnosti i tjeskobe te u moru alarmantnih vijesti traže prostor koji im nudi razumijevanje i jasan odgovor na pitanje kako zabrinutost pretvoriti u smisleno djelovanje.

S namjerom da pasivnu brigu preobrazi u zajedništvo i pozitivnu akciju, Forum za slobodu odgoja održao je u petak, 20. studenoga 2026., događanje Klimatska pravda na pojačalu: RAZGOVOR – KONCERT – PROMJENA. Zagrebačka Studio-galerija Klet postala je mjesto susreta koje je na opušten, urban način spojilo građanski angažman, razmjenu ideja i koncertnu energiju.

Katarina Ivče Farnell ispred Foruma za slobodu odgoja istaknula je da su mladima željeli ponuditi živ i pristupačan prostor bez elitizma u kojem klimatski razgovori ne vode u beznađe.

- Mladi danas nose golem emocionalni teret suočavanja s krizama, a stalna zabrinutost lako prerasta u apatiju ako ne pronađe svoj ventil i podršku okoline, istaknula je Ivče Farnell.

Panel-rasprava: ekologija nije odvojena od društva

Program je otvorila panel-rasprava „Klimatske promjene, od brige do akcije", koja je umjesto tehničkih definicija u fokus stavila osobne i profesionalne priče panelistkinja angažiranih na prvoj liniji borbe za okoliš i društvenu pravdu u Hrvatskoj. Jelena Puđak, doktorica sociologije i znanstvenica na Institutu Ivo Pilar, otvorila je pitanje povezanosti ekologije i ljudskih prava.

- Smatram da je ono što je iznimno važno, kada govorimo o okolišnoj pravdi, misliti upravo na intersekcionalnost i na činjenicu da problemi u okolišu nikad nisu problemi samo okoliša, oni se uvijek tiču ljudi koji žive u njemu, ranjivih skupina i društvenih nejednakosti, naglasila je Puđak.

Na taj se kontekst nadovezala Marija Meklav, koordinatorica Aktivističke grupe Zelene akcije, osvrnuvši se na algoritme društvenih mreža koji mlade neprestano bombardiraju vijestima o ekološkim katastrofama i socijalnim nepravdama, što često izaziva eko-anksioznost i osjećaj bespomoćnosti. Ohrabrila je prisutne da ne odustaju zbog veličine problema.

- Možda ne mogu promijeniti svijet, ali ako uspijem promijeniti išta, makar u svojoj zajednici i u svojoj lokalnoj sredini, bit će vrijedno. Stoga bi moj savjet mladima bio: krenite od malih stvari, krenite od sebe, krenite sa svojim prijateljima, javite se lokalnim inicijativama ili udrugama, jer stvarno bilo koji način aktiviranja je validan i vrijedan, poručila je Meklav.

Prepreke za mlade aktiviste i savjeti za udruge

O konkretnim preprekama pri uključivanju u aktivizam govorila je Lea Zoretić, studentica znanosti o okolišu te volonterka i edukatorica za djecu i mlade u više udruga. Istaknula je da je najteže skupiti hrabrost za prvi dolazak u novu skupinu, a da srednjoškolce i studente često koče preopterećenost školskim obvezama i elitizam u dijelu udruga gdje mladi teško dolaze do prostora za vlastite ideje. Savjetovala je mladima da budu otvoreni novim iskustvima i aktivno traže prilike, navodeći kako joj je upravo ekofeministički kamp na Lošinju u organizaciji Foruma značajno proširio vidike.

- Za zaposlenike udruga bitno je da stvore osjećaj zajedništva i inkluzivnosti i da pokažu da cijene volonterovo vrijeme i trud, jer će se tada volonteri puno radije vraćati, zaključila je Zoretić.

Posebno snažan trenutak večeri bio je govor Karle Kurtoić, aktivistice koja se dugi niz godina bavi očuvanjem okoliša i društvenom pravdom, a čiji je put započeo uspjehom ekološke akcije u lokalnoj zajednici u Zagorju. Govoreći otvoreno o klimatskoj anksioznosti i osjećaju nemoći, Kurtoić je istaknula da su upravo povezanost, nježnost i suosjećanje ono što pojedinačne korake pretvara u stvarnu društvenu snagu.

- Riječ 'zajednica' već polako postaje i floskula, osobito pod utjecajem društvenih medija, ali ne dajte se smesti. Toliko se puta zaista pokazalo da je čak i mala, ali dobro informirana i snažno povezana zajednica vrlo moćna. U klimatskoj krizi nema osobe koja nije pogođena i nema bića koje nije pogođeno, poručila je Kurtoić.

Umrežavanje i koncert One Cure

Nakon panel-rasprave večer se nastavila neformalnim druženjem i umrežavanjem posjetitelja s vršnjacima te predstavnicima lokalnih ekoloških inicijativa i zagrebačkih udruga. Za završni val energije pobrinuo se bend One Cure, koji je svojim prepoznatljivim glittercore pop-punk zvukom, autoironičnim humorom i pjesmama o odrastanju i prijateljstvu ozbiljne poruke večeri zaokružio pravom klupskom energijom.

Događanje je održano u sklopu kampanje „Climate justice is gender justice" unutar projekta „Ecoality: mladi i lokalna zajednica za klimatsku i rodnu pravdu", koji istražuje međuovisnost ekološke krize i društvene nejednakosti s naglaskom na činjenicu da posljedice degradacije okoliša najteže pogađaju žene i druge najranjivije društvene skupine. Inicijativa je financirana kroz Program za obrazovanje o razvoju i podizanje svijesti Europske komisije (DEAR), sufinancirana sredstvima Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske te provedena uz podršku pridruženog partnera Grada Zagreba. Više informacija o projektu i budućim aktivnostima dostupno je na stranicama Foruma za slobodu odgoja (fso.hr).