Prošlo je nešto više od tjedan dana od izlaska GTA VI, a obožavatelji Rockstarova serijala već su 'utukli' preko dvadeset sati u igricu. Kako nam pričaju igrači s kojima smo razgovarali, šestica ih je doista oduševila, a kao najveću manu ističu to što je igrica ograničena na 30 fps-a.

Dvadesetšestogodišnji Luka kaže nam da je u 38 sati igranja prošao oko 55 posto igre. Prvi dojmovi bili su odlični, a sve zajedno šestica ga je oduševila. Kaže da je početak malo sporiji i nema toliko akcije, ali napominje da ga to nije smetalo, jer je tako bilo više prostora da se detaljnije razvije pozadina oba glavna lika, Jasona i Lucie.

- Zahvaljujući tome, igrač ih bolje upoznaje i lakše razumije njihove motive. Iako se radnja u početku sporije razvija, igra to kasnije itekako nadoknađuje. Tempo postaje sve bolji, misije su raznovrsnije, a svijet jako detaljan. Rekao bih da su likovi u GTA VI prikazani kao normalnije i realističnije osobe, za razliku od likova iz GTA V koji su često bili napravljeni prema pomalo pretjeranom, holivudskom standardu. To ne znači da je jedan pristup nužno bolji od drugoga. Oba imaju svoje prednosti, ali meni se sviđa što je GTA VI donio nešto novo u franšizu, komentira Luka.

'Priča je prizemnija i emocionalnija'

Kaže da stoga odnosi između likova djeluju prirodnije, a priča je na trenutke prizemnija i emocionalnija. Luka ocjenjuje da je istovremeno zadržan prepoznatljivi humor, kaos i pretjerivanje po kojima je GTA poznat. Sumira da su za njega promjene uglavnom pozitivne jer igra djeluje svježije, a nije izgubila svoj identitet.

- Za sada nemam većih kritika jer igra u većini aspekata ispunjava moja očekivanja. Najviše mi smeta ograničenje na 30 fps-a, što mi je u današnjem stanju gaminga ipak premalo, pogotovo ako igrač ima priliku igrati na modernom televizoru ili ekranu s većim refresh rateom. S druge strane, mogu razumjeti zašto je došlo do tog ograničenja. Igra je tehnički iznimno napredna, svijet je ogroman i pun detalja, a sve se odvija na konzolama. Zbog toga je gotovo nevjerojatno koliko toga igra istovremeno prikazuje i simulira. Dakle, 30 fps-a mi malo smeta, ali to je zasad moja jedina ozbiljnija zamjerka s obzirom na navedeno, istaknuo je Luka.

Zašto samo 30 fps-a?

Podsjetimo, Jonathan Ashcroft iz Rockstara u intervjuu s Techradarovim novinarom Robom Dwiarom objasnio je da su to ograničenje morali uvesti zbog kompleksnosti svijeta koji su stvorili, kako ne bi došlo do problema s renderanjem.

- Morali smo pažljivo balansirati kako trošimo svaku milisekundu središnjeg i grafičkog procesora. To je ogromna količina posla za koju imate samo 33 milisekunde. Fps koji smo odabrali nam daje dobru ravnotežu za simuliranje svijeta i gameplay, izjavio je Ashcroft.

Gamersku zajednicu na internetu podvojila je veza glavnih likova Jasona i Lucie. Međutim, Luka smatra da je njihov odnos prikazan prilično dobro. Dinamiku odnosa usporedio je s onima koji se mogu vidjeti u igricama poput Witcher serijala, Cyberpunka i Baldur's Gatea.

- Sviđa mi se što odnos između njih ne mijenja potpuno osnovnu strukturu igre. Bez obzira na to jesu li bliski ili ne, i dalje moraju surađivati tijekom misija i priče. To igraču ostavlja određenu slobodu da sam odluči kako će doživjeti njihov odnos i koliko će pažnje posvetiti njihovoj povezanosti. Najbolje je što njihov odnos ne djeluje forsirano, nego se razvija kroz razgovore i događaje koje prolaze zajedno, komentirao je Luka.

Roka je zasmetalo što je Lucia 'girlboss', a Jason povučen

Međutim, odnos Jasona i Lucie nije se svidio 21-godišnjem Roku, koji je igrajući GTA VI za sad proveo 24 sata. Kaže nam da mu se u igrici nije svidjelo što je Lucia prikazana kao 'girlboss', dok je Jason, kao bivši vojnik, staložen, tih i opasan, po njemu pretih i u određenim trenucima jednostavno dosadan.

- Imam osjećaj da su time htjeli dokazati neki point kojem nije mjesto u GTA igri. Zasmetalo me i koliko puta Lucia u šali portretira Jasona kao homoseksualca zbog njegovih interakcija s drugim likovima u cutscenama ili dijalozima. U ovih 24 sata to se dogodilo više puta nego bih volio i stvarno mi je razbijalo uživljenost, komentirao je Roko.

Unatoč tome smatra da je dodatak veze Lucie i Jasona fora dodatak GTA formuli. Komentira da su mehanike koje to prate dosegle ozbiljnu dubinu, uz rijetke nekonzistentnosti zbog kojih se u njegovu playthroughu igra znala zapetljati u specifičnim situacijama. Stoga zaključuje da mu se sviđaju mehanike odnosa, ali ne kako su likovi napisani.

'Mislim da su malo pretjerali'

Izuzevši ove kritike i Roko je oduševljen igrom. Prigovorio je i zbog ograničenja na 30 fps-a, no to mu nije narušilo iskustvo igranja.

- Od grafike do raznolikosti i količine detalja u svijetu, sve to impresionira već na samom početku. Najveća razlika je taj novi osjećaj da djela imaju težinu i posljedice. Zbog novog wanted sustava i općenito sporijeg gameplaya više nije moguće, barem ne u tolikoj mjeri, izvoditi teške kriminalne ludorije tako lako kao u prijašnjim igrama. Tu mislim da su malo pretjerali. Kao veliki fan RDR2 nisam protivnik sporog gameplaya ni realističnih mehanika, ali smatram da su za naslov u GTA franšizi trebali ostaviti nešto više one nerealistične slobode. To je ipak dio GTA identiteta, priča nam Roko.

U tom je smjeru išla još jedna Rokova kritika. Naime, nije mu se svidjelo ni to što je Rockstar onemogućio igračima da napadnu određene likove. Primjerice, igrači ne mogu upucati aktiviste na ulicama ili upucati ljude u gej baru, a developeri su to obrazložili time da žele spriječiti igrače da namjerno čine zločine iz mržnje. Roko nam je rekao da mu je ta odluka suluda i da mu ne sjeda u GTA igru.

'Mnoge situacije djeluju spontano i nepredvidivo'

Prošlo je 13 godina od posljednjeg izdanja GTA igrice te nova verzija dostaje odaje dojam kao da je GTA odrastao. U tih 13 godina puno se toga promijenilo u društvu, ali i u svijetu gaminga. Više se vodi računa o zaštićenosti marginaliziranih skupina i tome da videoigre ne stvaraju prostor u kojem će se pojedine osobe osjećati dodatno ugroženo. Tako dugo čekanje, međutim, nije samo developerima dalo mogućnost da usklade igricu sa suvremenim standardima, već je stvorilo masivan hype, možda i najveći u povijesti videoigara ikad. Stoga je doista zadivljujuće da se i Luka i Roko slažu da je igrica zaslužila sav hype te da ih nije razočarala unatoč golemim očekivanjima.

- Po meni je GTA VI opravdao ogroman hype koji se stvorio oko igre. Očekivanja su bila vrlo visoka, što je za ovakav naslov i razumljivo, ali mislim da je Rockstar uspio napraviti nešto posebno. Najviše me impresionira količina mehanika, interakcija s NPC-jevima i nasumičnih događaja koji se događaju u gradu. Zbog toga svijet ne djeluje umjetno, nego kao mjesto koje stvarno 'živi'. Mnoge situacije djeluju spontano i nepredvidivo, a ne kao unaprijed skriptirani događaji, priča nam Luka.

'Vožnja je jedan od najboljih dijelova igre'

Dodaje da ga je iznenadila količina vozila, životinja, sporednih misija i dodatnih aktivnosti. To mu je pružilo osjećaj da uvijek može pronaći nešto novo, čak i kada ne prati glavnu priču.

- Upravo zbog toga igra nije zanimljiva samo tijekom glavnih misija, nego i kada jednostavno istražuješ grad, voziš se uokolo ili slučajno naiđeš na neki događaj. Isto tako mi se sviđa razina detalja u igri, od grafike i animacija do načina na koji je prikazan grad. Miami, odnosno Vice City, izgleda vrlo uvjerljivo i ima vlastitu atmosferu. Nadao sam se velikom, detaljnom i živom svijetu, a zasad mislim da je igra ta očekivanja čak i nadmašila, zaključio je Luka.

Roko nam je, uz sve zamjerke, rekao da je i za njega igra opravdala hype. Kaže da je svijet Leonide, izmišljene savezne države u kojoj se radnja događa, grafički nevjerojatan i pun detalja, NPC-jeva, mogućnosti za customizaciju te sporednih aktivnosti.

- Posebno bih istaknuo vožnju, mislim da su tu pogodili točno kako treba. Na prvu auti prelako proklizavaju i djeluju tromo, ali s vremenom sam shvatio da je riječ o vrlo strmoj liniji učenja s nevjerojatnim potencijalom za kontrolu, a ne o nespretnom dizajnu. Kad to skužiš, vožnja postane jedan od najboljih dijelova igre, zaključio je Roko.