Udruga Prijatelji životinja podržala je građansku inicijativu 'Slavimo bez straha: zaštitimo životinje, pomozimo djeci i mladima!', koja poziva hrvatske gradove i općine da odustanu od novogodišnjih vatrometa. Ideja inicijative je da se novac koji bi se inače potrošio na vatromete, preusmjeri u liječenje, rehabilitaciju i nabavu medicinskih pomagala za djecu i mlade oboljele od malignih bolesti.

- Pucnjava nije slavlje, nego izvor straha i patnje. Za mnoge životinje blagdani znače paniku, pokušaje bijega i opasnost od ozljeđivanja, a buka posebno teško pogađa i malu djecu, starije osobe i ljude osjetljive na iznenadne zvukove. Zato podržavamo inicijativu koja nudi konkretan, humaniji način obilježavanja Nove godine, a umjesto bučnog slavlja pomaganje onima kojima je najpotrebnije, poručuju iz Prijatelja životinja.

Više od 50 gradova i općina već slavi bez vatrometa

Prijatelji životinja naglašavaju da gradovi i općine ne moraju trošiti javni novac na vatromete kako bi proslavili Novu godinu. Grad Pula već se odazvao inicijativi, a više od 50 hrvatskih gradova i općina, među kojima su Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Šibenik, Varaždin, Samobor, Rovinj i brojni drugi, već je pokazalo da se može slaviti i bez organiziranog vatrometa.

Prijatelji životinja pohvalili su sve gradove i općine koji su odustali od vatrometa ističući da time ne pokazuju samo odgovornost u raspolaganju javnim novcem, nego i ekološku osviještenost te obzir prema ljudima i životinjama. Iz udruge naglašavaju da takve odluke šalju važnu poruku građanima i dobar su primjer da se i osobno mogu odreći bučne pirotehnike.

Prijatelji životinja godinama upozoravaju na štetne posljedice bučne pirotehnike i zagovaraju njezinu potpunu zabranu. Podsjetimo, od 2021. u Hrvatskoj je građanima zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorija F2 i F3 za osobne potrebe. Međutim, ostala sredstva, uključujući vatromete i zračne bombe tih kategorija i dalje su dopuštena, a Prijatelji životinja naglašavaju da njihova uporaba u novogodišnjem razdoblju nastavlja uznemiravati ljude i životinje.

Postoje sigurnije i jeftinije alternative

Prijatelji životinja stoga naglašvaju da novogodišnje slavlje može biti jednako lijepo i bez pucnjave, buke i dima. Navode ekološki prihvatljivije alternative kao što su videoprojekcije, koje ne stvaraju otpad niti mogu izavati požar ili ozljede. Uz to što ne stvaraju buku, alternative su često i jeftinije od pirotehnike, a više o njima možete pročitati ovdje.

- Vjerujemo da će se građanskoj inicijativi 'Slavimo bez straha' pridružiti još više gradova i općina te da će svojim primjerom potaknuti i građane na odgovornije i obzirnije slavljenje. Umjesto da novac troše na nekoliko minuta buke i dima, mogu ga usmjeriti onima kojima je pomoć zaista potrebna. Blagdani trebaju biti vrijeme solidarnosti, zajedništva i obzira prema drugima, a ne straha, buke, zagađenja i stradavanja ljudi i životinja, zaključuju Prijatelji životinja.

Inicijativu 'Slavimo bez straha' građani mogu podržati potpisom na stranicama gradjanska.org, a peticiju Prijatelja životinja za zabranu i ograničenje uporabe pirotehnike mogu pronaći na stranicama prijatelji-zivotinja.hr.