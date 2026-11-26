Hoćete li potpisati peticiju? Umjesto na vatromete, novac bi trošili na liječenje teško bolesne djece
26. studeni 2026.
Udruga Prijatelji životinja podržala je inicijativu koja poziva gradove da novac od vatrometa usmjere u liječenje djece oboljele od malignih bolesti.
Udruga Prijatelji životinja podržala je građansku inicijativu 'Slavimo bez straha: zaštitimo životinje, pomozimo djeci i mladima!', koja poziva hrvatske gradove i općine da odustanu od novogodišnjih vatrometa. Ideja inicijative je da se novac koji bi se inače potrošio na vatromete, preusmjeri u liječenje, rehabilitaciju i nabavu medicinskih pomagala za djecu i mlade oboljele od malignih bolesti.
- Pucnjava nije slavlje, nego izvor straha i patnje. Za mnoge životinje blagdani znače paniku, pokušaje bijega i opasnost od ozljeđivanja, a buka posebno teško pogađa i malu djecu, starije osobe i ljude osjetljive na iznenadne zvukove. Zato podržavamo inicijativu koja nudi konkretan, humaniji način obilježavanja Nove godine, a umjesto bučnog slavlja pomaganje onima kojima je najpotrebnije, poručuju iz Prijatelja životinja.
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Više od 50 gradova i općina već slavi bez vatrometa
Prijatelji životinja naglašavaju da gradovi i općine ne moraju trošiti javni novac na vatromete kako bi proslavili Novu godinu. Grad Pula već se odazvao inicijativi, a više od 50 hrvatskih gradova i općina, među kojima su Zagreb, Rijeka, Osijek, Zadar, Pula, Šibenik, Varaždin, Samobor, Rovinj i brojni drugi, već je pokazalo da se može slaviti i bez organiziranog vatrometa.
Prijatelji životinja pohvalili su sve gradove i općine koji su odustali od vatrometa ističući da time ne pokazuju samo odgovornost u raspolaganju javnim novcem, nego i ekološku osviještenost te obzir prema ljudima i životinjama. Iz udruge naglašavaju da takve odluke šalju važnu poruku građanima i dobar su primjer da se i osobno mogu odreći bučne pirotehnike.
Prijatelji životinja godinama upozoravaju na štetne posljedice bučne pirotehnike i zagovaraju njezinu potpunu zabranu. Podsjetimo, od 2021. u Hrvatskoj je građanima zabranjena nabava, posjedovanje i uporaba petardi i redenika kategorija F2 i F3 za osobne potrebe. Međutim, ostala sredstva, uključujući vatromete i zračne bombe tih kategorija i dalje su dopuštena, a Prijatelji životinja naglašavaju da njihova uporaba u novogodišnjem razdoblju nastavlja uznemiravati ljude i životinje.
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Postoje sigurnije i jeftinije alternative
Prijatelji životinja stoga naglašvaju da novogodišnje slavlje može biti jednako lijepo i bez pucnjave, buke i dima. Navode ekološki prihvatljivije alternative kao što su videoprojekcije, koje ne stvaraju otpad niti mogu izavati požar ili ozljede. Uz to što ne stvaraju buku, alternative su često i jeftinije od pirotehnike, a više o njima možete pročitati ovdje.
- Vjerujemo da će se građanskoj inicijativi 'Slavimo bez straha' pridružiti još više gradova i općina te da će svojim primjerom potaknuti i građane na odgovornije i obzirnije slavljenje. Umjesto da novac troše na nekoliko minuta buke i dima, mogu ga usmjeriti onima kojima je pomoć zaista potrebna. Blagdani trebaju biti vrijeme solidarnosti, zajedništva i obzira prema drugima, a ne straha, buke, zagađenja i stradavanja ljudi i životinja, zaključuju Prijatelji životinja.
Inicijativu 'Slavimo bez straha' građani mogu podržati potpisom na stranicama gradjanska.org, a peticiju Prijatelja životinja za zabranu i ograničenje uporabe pirotehnike mogu pronaći na stranicama prijatelji-zivotinja.hr.