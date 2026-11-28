Ispravi.me uveo velike promjene: Ograničili su koliko ga dnevno i mjesečno možete koristiti
Kažu da su nova dnevna i mjesečna ograničenja prema razini korištenja dovoljna za uobičajeno pisanje. Moguće su i prilagodbe.
11:23 26 d 02.11.2026
28. studeni 2026.
'Brojevi nas još čude: u nešto više od tri dana našlo se 1.674 takvih rečenica, otprilike jedna na svakih 40 provjera', kažu iz Hašeka.
'Zahtjev je zaprimljen, isti je proslijeđen nadležnoj službi'. Što je u ovoj rečenici pogrešno? Upitali su to na svojim društvenim mrežama iz ispravi.me. Podsjetimo, riječ je o internetskoj stranici hrvatskog akademskog spelling checkera - Hašeka.
- Mala zagonetka: što je u ovoj rečenici pogrešno? 'Zahtjev je zaprimljen, isti je proslijeđen nadležnoj službi'. Nema zatipaka. Nema krivog padeža. Svaka je riječ na svom mjestu. A ipak, ako ste ikad dobili ovakvu poruku od banke, općine ili korisničke podrške, pomislili ste: tko to tako govori, napisali su u objavi.
Kako su naveli, 'isti' glumi zamjenicu. Umjesto 'on', 'ga', 'taj', pisac nam servira 'isti'.
Ispravi.me uveo velike promjene: Ograničili su koliko ga dnevno i mjesečno možete koristiti
Kažu da su nova dnevna i mjesečna ograničenja prema razini korištenja dovoljna za uobičajeno pisanje. Moguće su i prilagodbe.
11:23 26 d 02.11.2026
- Zvuči službeno, a zapravo je hladno i pomalo smiješno. Brojili smo, i brojevi nas još čude: u nešto više od tri dana našlo se 1.674 takvih rečenica, otprilike jedna na svakih 40 provjera, a u kojoj je duljini? Prosječna je rečenica imala gotovo 28 riječi, ove su dugačke i teške. Brojio je program, ne mi. Tuđe tekstove ne čitamo, istaknuli su.
Pojasnili su da je najbolji popravak brisanje. Tako 'isti je proslijeđen' postaje 'proslijeđen je'.
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