'Zahtjev je zaprimljen, isti je proslijeđen nadležnoj službi'. Što je u ovoj rečenici pogrešno? Upitali su to na svojim društvenim mrežama iz ispravi.me. Podsjetimo, riječ je o internetskoj stranici hrvatskog akademskog spelling checkera - Hašeka.

Nema zatipaka, nema krivog padeža

- Mala zagonetka: što je u ovoj rečenici pogrešno? 'Zahtjev je zaprimljen, isti je proslijeđen nadležnoj službi'. Nema zatipaka. Nema krivog padeža. Svaka je riječ na svom mjestu. A ipak, ako ste ikad dobili ovakvu poruku od banke, općine ili korisničke podrške, pomislili ste: tko to tako govori, napisali su u objavi.

Kako su naveli, 'isti' glumi zamjenicu. Umjesto 'on', 'ga', 'taj', pisac nam servira 'isti'.

Kako ispraviti ovu grešku?

- Zvuči službeno, a zapravo je hladno i pomalo smiješno. Brojili smo, i brojevi nas još čude: u nešto više od tri dana našlo se 1.674 takvih rečenica, otprilike jedna na svakih 40 provjera, a u kojoj je duljini? Prosječna je rečenica imala gotovo 28 riječi, ove su dugačke i teške. Brojio je program, ne mi. Tuđe tekstove ne čitamo, istaknuli su.

Pojasnili su da je najbolji popravak brisanje. Tako 'isti je proslijeđen' postaje 'proslijeđen je'.