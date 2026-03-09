Ovo djelo nikad nije bilo zadano na eseju na maturi, ali je popisu za 2026. Znate li detalj o likovima?

Biraju li maturanti studij srcem ili glavom? Istraživanje Sveučilišta dalo zanimljiv odgovor
Istraživanje provedeno među 577 brucoša pokazalo je da je čak 75 % maturanata faks odabralo iz ljubavi prema području studija.
08:05 10 h 09.03.2026
09. ožujak 2026.
Jedno od novih djela na popisu za esej za maturu iz Hrvatskog u 2026. je Život je san Pedra Calderóna de la Barce. Do sada nije bilo zadano na eseju.
Isto kao i protekle godine, na popisu djela za esej na maturi iz Hrvatskog jezika su šestorica autora domaće i svjetske književnosti. Jedino djelo koje je isto na popisu i za ovu i za 2026. godinu je Kiklop. Djelo koje se nije često pojavljivalo na popisima je Život je san, drama španjolskog književnika Pedra Calderóna de la Barce. To djelo od prve mature pa do danas nikada nije bilo zadano na eseju iz Hrvatskog jezika. Stoga smo odlučili za današnji zadatak izdvojiti pitanje koje se odnosi upravo na tu španjolsku baroknu dramu.
Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.
Rješenje je: Rosaura je plemkinja, Klarin njen sluga.
