Ovo djelo nikad nije bilo zadano na eseju na maturi, ali je popisu za 2026. Znate li detalj o likovima?

Martina Gelenčir

09. ožujak 2026.

Ovo djelo nikad nije bilo zadano na eseju na maturi, ali je popisu za 2026. Znate li detalj o likovima?

Foto: srednja.hr

Jedno od novih djela na popisu za esej za maturu iz Hrvatskog u 2026. je Život je san Pedra Calderóna de la Barce. Do sada nije bilo zadano na eseju.

Isto kao i protekle godine, na popisu djela za esej na maturi iz Hrvatskog jezika su šestorica autora domaće i svjetske književnosti. Jedino djelo koje je isto na popisu i za ovu i za 2026. godinu je Kiklop. Djelo koje se nije često pojavljivalo na popisima je Život je san, drama španjolskog književnika Pedra Calderóna de la Barce. To djelo od prve mature pa do danas nikada nije bilo zadano na eseju iz Hrvatskog jezika. Stoga smo odlučili za današnji zadatak izdvojiti pitanje koje se odnosi upravo na tu španjolsku baroknu dramu.

Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.

Foto: Unsplash

Rješenje je: Rosaura je plemkinja, Klarin njen sluga.

