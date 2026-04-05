Ovaj zadatak sa školskog natjecanja u 7. razredu zbunit će mnoge odrasle koji misle da znaju povijest

Zadatak dana

Ramona Ščuric
05. travanj 2026.

Pisanje ispita | ilustracija: Pexels

Pitanje s natjecanja iz povijesti za sedmaše traži da prepoznate što ne pripada konzervativizmu. Znate li odgovor bez guglanja?

Tko kaže da se u osnovnoj školi ne uči o 'stvarnom' životu, nikada nije vidio ispit sa školskog natjecanja iz Povijesti. U jednom takvom ispitu iz 2018. pronašli smo zadatak u kojemu su učenici 7. razreda trebali prepoznati koja od ponuđenih tvrdnji nije obilježje politike konzervativizma. Na prvu zvuči jednostavno, ali mnoge odrasle ovo pitanje natjera da zastanu i dobro razmisle. Upravo vas to isto pitanje pitamo i u našem današnjem Zadatku dana koji se nalazi niže.

Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.

Razmišljanje o odgovorima | Foto: Unsplash; Roman Bililik

Točan odgovor je: Zalaganje za nasilno rušenje kapitalističkih društvenih odnosa.

Za više zabavnih i edukativnih pitanja prijavite se u sustav kvizovi.srednja.hr.

