Zadatak dana Student FER-a na 'Milijunašu' odustao na pitanju o hrvatskom vojskovođi: Znate li vi odgovor?

Student FER-a na 'Milijunašu' odustao na pitanju o hrvatskom vojskovođi: Znate li vi odgovor?

Korana Povijač
Korana Povijač

Student FER-a na 'Milijunašu' odustao na pitanju o hrvatskom vojskovođi: Znate li vi odgovor?

Šimun Ražov u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?' | foto: screenshot HRT

Student Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?' odustao je na 12. pitanju.

Svojim nastupom u jučerašnjoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?' istaknuo se student Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) Šimun Ražov. Osvojio je 10.000 eura, a odustao je na pitanju 12. pitanju, onom o hrvatskom vojskovođi. Kasnije je voditelju kviza Tariku Filipoviću otkrio za kojim bi odgovorom posegnuo, a taj odgovor bio bi netočan. Njegovo pitanje naš je Zadatak dana, a znate li vi koji je točan odgovor?

Vojska | foto: Canva

Točan odgovor je: Petar Kružić

