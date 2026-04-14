Biste li upali u elitnu srednju školu? Ako ovo ne znate, teško

Popularni Prelog u Zagrebu jedna je od srednjih škola koje za svoj gimnazijski program provode prijemni, znate li riješiti zadatak iz oglednog ispita?

I ove godine devet srednjih škola na upisima provodi dodatne provjere. Sve su u Zagrebu, a te ispite provode uglavnom za upise gimnazijskih programa koje prijavljuje veći broj učenika s prosjekom 5.0, kako bi mogle rangirati prijavljene školarce. Svoj jedinstveni prijemni iz kemije, biologije i fizike za upis smjera prirodoslovne gimnazije i ove će godine provoditi Prirodoslovna škola Vladimira Preloga u Zagrebu. Jedno od pitanja iz područja kemije iz oglednog prijemnog ispita izdvojili smo za naš zadatak dana.

Rješenje je: 1:24

Naime, Maseni udio 4% znači da u 100 g otopine ima 4 g šećera i 96 g vode, čime je omjer šećera i vode 4:96, odnosno kraćenjem s brojem 4 dobivamo da je omjer 1:24.

