Imamo zadatak s prvog većeg ispita koji se piše na maturi, lani je 'izludio' učenike

Prvi među ispitima mature koje tradicionalno polaže više pristupnika je Biologija, a jedno je pitanje lani stvaralo probleme.

Ispitima materinskih jezika 1. lipnja započet će ljetni rok državne mature, kaže ovogodišnji kalendar. A prvi od 'popularnijih' ispita, onih koje piše veći broj maturanata je Biologija. Taj se predmet, koji je u redovitom roku prijavilo preko šest tisuća kandidata, polaže 3. lipnja u 9 sati. U odnosu na prošlu godinu, smanjen je broj zadataka s 55 na 48, maksimalni broj bodova više nije 80 nego 70, a vrijeme pisanja ostalo je isto – 150 minuta bez pauze. Jedan od najboljih načina pripreme je rješavanje ranije provedenih ispita, pa smo izdvojili zadatak koji je mučio neke od prošlogodišnjih maturanata.

- U odnosu na 2015. godinu - neusporedivo i možda malo pretjerano kompliciranje pitanja. Na primjer: ‘Koja od navedenih vrsta riba može živjeti u najvećem salinitetu?’ Ponuđeni odgovori: losos, tuna, srdela, pastrva, rekla nam je nakon prošlogodišnjeg ispita maturantica Sara.

Znate li vi odgovor?

Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.

Rješenje je: losos

