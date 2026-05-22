Zadatak dana Mini-kviz: Maturanti su proslavili norijadu, a znate li odakle potječe taj naziv?

Mini-kviz: Maturanti su proslavili norijadu, a znate li odakle potječe taj naziv?

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

22. svibanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Mini-kviz: Maturanti su proslavili norijadu, a znate li odakle potječe taj naziv?

Norijada u Zagrebu 2026. | foto: srednja.hr

Maturanti diljem Hrvatske proslavili su posljednji dan nastave kroz događaj koji se u većem dijelu države naziva norijada. A odakle je taj naziv?

Posljednje zvono za maturante je odzvonilo, a diljem Hrvatske održane su proslave koje smo uživo pratili čitav petak. Oko 30.000 učenika oprostilo se od škole, a i dok u nekim gradovima ovaj događaj ima specifični naziv, poput 'Maturantika' u Varaždinu ili 'Maturijada' u Karlovcu, u većini gradova oproštajka učenika poznata je pod nazivom - norijada. Taj naziv potječe od strane riječi 'narr' koja u prijevodu znači 'luđak', a znate li iz kojeg jezika dolazi?

Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.

Norijada u Zagrebu 2026. | foto: srednja.hr

Rješenje je: njemačkog jezika

Za više edukativnih i zabavnih pitanja prijavite se u sustav kvizovi.srednja.hr.

norijada kviz norijada 2026. nazov norijada