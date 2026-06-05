Zadatak na Biologiji zbunio maturante, evo rješenja: 'Ostavio sam prazno'

Stigla rješenja matura iz Biologije i Geografije: Provjerite kako ste napisali ispite
Protekle srijede na maturi su se pisali izborni predmeti Biologija i Geografija, a NCVVO je objavio rješenja obaju ispita.
12:52 12 h 05.06.2026
05. lipanj 2026.
Svake godine na maturi dođe neko pitanje koje iznenadi učenike. Na Biologiju ovaj put to je bio zadatak o kornjačama i razvoju njihovog spola.
Objavljeni su rezultati ispita državne mature iz Biologije. Neke učenike ove je godine zbunio zadatak o kornjačama, koji je sadržavao tri pitanja. Noa iz Klasične gimnazije rekao nam je da ga je najviše mučilo pitanje u kojem je trebalo odgovoriti zašto potomci jedne vrste kornjača pri različitim temperaturama razvijaju drugačije spolne organe.
- Istraživanja su pokazala da postoji specifična točka u razvoju određenih organizama, poznata kao termosenzitivno razdoblje, tijekom koje tkivo spolnih žlijezda reagira na temperaturu. Potomci jedne vrste kornjača pri temperaturi inkubacije od 23 °C do 27 °C razvijaju sjemenike, a na temperaturama višima od 27 °C i nižima od 23 °C svi potomci razvijaju jajnike, stajalo je u opisu pitanja.
- Na koji način različite temperature, uz jednaku gensku uputu, dovode do razvoja kornjača različitih spolova?, glasilo je pitanje.
Iako je bila riječ o pitanju na nadopunjavanje, ovdje vam nudimo nekoliko ponuđenih odgovora, a rješenje se nalazi ispod ilustracije.
A) Temperatura mijenja brzinu razvoja spolnih organa.
B) Temperatura utječe na ekspresiju/aktivnost različitih gena.
C) Nagle promjene temperature uzrokuju mutaciju gena.
D) Pri jako niskim temperaturama rađaju se kornjače bez spolnih organa.
Točan odgovor je pod slovom B.
Nakon toga maturanti su morali promisliti i odgovoriti na pitanje koje zahtijeva razumijevanje u pitanju opisanog fenomena. Trebali su odgovoriti zašto će dugotrajno povišenje temperature u staništu uslijed globalnoga zatopljenja smanjiti biomasu kornjača i objasniti odgovor povezujući učinak povišene temperature na određivanje spola u populaciji s razmnožavanjem kornjača.
- S povećanjem temperature u staništu sve se više povećava udio ženki, a sve se više smanjuje udio mužjaka. Posljedično će se smanjiti biomasa kornjača jer će biti sve manje potomaka, bio je naveden odgovor u rješenjima.
Stigla rješenja matura iz Biologije i Geografije: Provjerite kako ste napisali ispite
Protekle srijede na maturi su se pisali izborni predmeti Biologija i Geografija, a NCVVO je objavio rješenja obaju ispita.
12:52 12 h 05.06.2026
Maturante na Biologiji zbunilo pitanje o kornjačama i žuto-crnim mačkama: 'Gadno je bilo, strava i užas'
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Za kraj učenici su trebali odgovoriti i na praktično pitanje o ponašanju kornjača, koje nije bilo izravno povezano s ranija dva pitanja.
- Navedite jedan primjer ponašanja koji kornjače primjenjuju u svrhu preživljavanja niskih temperatura u jezerima i rijekama, glasilo je pitanje.
Iako je bila riječ o pitanju na nadopunjavanje, ovdje vam nudimo nekoliko ponuđenih odgovora, a rješenje se nalazi ispod ilustracije.
A) Uvlače se u oklop.
B) Više se kreću radi zagrijavanja.
C) Ukopavaju se u mulj i pijesak.
D) Više jedu i ubrzavaju metabolizam.
Točan odgovor je pod slovom C.
Sva rješenja iz mature iz Biologije i Geografije, koja su također danas objavljena, možete pročitati na poveznici.
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