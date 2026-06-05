Zadatak na Biologiji zbunio maturante, evo rješenja: 'Ostavio sam prazno'

Svake godine na maturi dođe neko pitanje koje iznenadi učenike. Na Biologiju ovaj put to je bio zadatak o kornjačama i razvoju njihovog spola.

Objavljeni su rezultati ispita državne mature iz Biologije. Neke učenike ove je godine zbunio zadatak o kornjačama, koji je sadržavao tri pitanja. Noa iz Klasične gimnazije rekao nam je da ga je najviše mučilo pitanje u kojem je trebalo odgovoriti zašto potomci jedne vrste kornjača pri različitim temperaturama razvijaju drugačije spolne organe.

- Istraživanja su pokazala da postoji specifična točka u razvoju određenih organizama, poznata kao termosenzitivno razdoblje, tijekom koje tkivo spolnih žlijezda reagira na temperaturu. Potomci jedne vrste kornjača pri temperaturi inkubacije od 23 °C do 27 °C razvijaju sjemenike, a na temperaturama višima od 27 °C i nižima od 23 °C svi potomci razvijaju jajnike, stajalo je u opisu pitanja.

- Na koji način različite temperature, uz jednaku gensku uputu, dovode do razvoja kornjača različitih spolova?, glasilo je pitanje.

Iako je bila riječ o pitanju na nadopunjavanje, ovdje vam nudimo nekoliko ponuđenih odgovora, a rješenje se nalazi ispod ilustracije.

A) Temperatura mijenja brzinu razvoja spolnih organa.

B) Temperatura utječe na ekspresiju/aktivnost različitih gena.

C) Nagle promjene temperature uzrokuju mutaciju gena.

D) Pri jako niskim temperaturama rađaju se kornjače bez spolnih organa.

Kornjača ilustracija | Foto: Unsplash

Točan odgovor je pod slovom B.

Zatim je uslijedilo još složenije pitanje

Nakon toga maturanti su morali promisliti i odgovoriti na pitanje koje zahtijeva razumijevanje u pitanju opisanog fenomena. Trebali su odgovoriti zašto će dugotrajno povišenje temperature u staništu uslijed globalnoga zatopljenja smanjiti biomasu kornjača i objasniti odgovor povezujući učinak povišene temperature na određivanje spola u populaciji s razmnožavanjem kornjača.

- S povećanjem temperature u staništu sve se više povećava udio ženki, a sve se više smanjuje udio mužjaka. Posljedično će se smanjiti biomasa kornjača jer će biti sve manje potomaka, bio je naveden odgovor u rješenjima.

Došlo je i pitanje o ponašanju kornjača

Za kraj učenici su trebali odgovoriti i na praktično pitanje o ponašanju kornjača, koje nije bilo izravno povezano s ranija dva pitanja.

- Navedite jedan primjer ponašanja koji kornjače primjenjuju u svrhu preživljavanja niskih temperatura u jezerima i rijekama, glasilo je pitanje.

Iako je bila riječ o pitanju na nadopunjavanje, ovdje vam nudimo nekoliko ponuđenih odgovora, a rješenje se nalazi ispod ilustracije.

A) Uvlače se u oklop.

B) Više se kreću radi zagrijavanja.

C) Ukopavaju se u mulj i pijesak.

D) Više jedu i ubrzavaju metabolizam. Kornjača ilustracija | Foto: Unsplash

Točan odgovor je pod slovom C.



Sva rješenja iz mature iz Biologije i Geografije, koja su također danas objavljena, možete pročitati na poveznici.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.