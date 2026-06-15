Ovo djelo nikad nije bilo zadano na eseju, sad je na popisu: Tko ne zna detalj o likovima, loše mu se piše

U utorak se na maturi polaže esej iz Hrvatskog jezika, na popisu djela za esej su šestorica autora domaće i svjetske književnosti.
Nakon što ovog ponedjeljka napišu prvi dio ispita mature iz Hrvatskog jezika, u utorak maturanti pišu i esej. Ukupni prag na Hrvatskom je 30 posto riješenosti ispita, s time da je prag na eseju 26,67 posto, a prag na testu sa sažetkom bit će 31,25 posto. Da bi prošli cjelokupni ispit, maturanti moraju prijeći prag na oba dijela ispita. Piše se interpretacijski esej od 440 riječi, a ove godine su na popisu djela šestorica autora domaće i svjetske književnosti. U ovom članku možete pronaći pravila o tome kada se esej ne vrednuje i treba li pisati naslov.
Jedno od djela koje nikada nije bilo zadano, a nalazi se na popisu za 2026., je drama Pedra Calderona de la Barce, Život je san. Pa vas u današnjem zadatku pitamo važan detalj o likovima.