Zadatak dana Pitanje o poznatom filmu lani je stvaralo probleme na maturi iz Psihologije: Znate li odgovor?

Pitanje o poznatom filmu lani je stvaralo probleme na maturi iz Psihologije: Znate li odgovor?

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

22. lipanj 2026.

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Pitanje o poznatom filmu lani je stvaralo probleme na maturi iz Psihologije: Znate li odgovor?

La La Land na maturi iz Psihologije | foto: srednja.hr/screenshot: YouTube

U utorak će maturanti polagati dva izborna predmeta državne mature - Psihologiju i Informatiku. Donosimo zadatak iz Psihologije s ispita u 2025.

S preko dvije tisuće prijava, ispiti mature iz Psihologije i Informatike među najčešće su prijavljivanim izbornim ispitima mature. Oba se pišu nakon ovog produženog vikenda, u utorak. Kada je riječ o Psihologiji, maturante će na ispitu dočekati 44 zadatka koje će trebati riješiti u 90 minuta. Jedno od zanimljivijih pitanja u prošlogodišnjem ispitu stvaralo je probleme nekim maturantima. Kako nam je ispričala maturantica Andrea nakon ispita u 2025., najviše ju je mučilo pitanje o persuaziji u reklamnom sloganu za film La La Land. Znate li vi odgovor na njega, provjerite u nastavku. Samo je jedan odgovor točan, a nakon odabira odgovora potrebno je potvrditi ga putem opcije 'potvrdi odgovor'.

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