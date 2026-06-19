Neke maturante zbunilo već prvo pitanje na PiG-u: Znate li točan odgovor?

Na PiG-u su učenike zbunila različita pitanja, između ostalog jedno iz povijesti političke misli.
Kako su nam ispričali netom nakon pisanja ispita, neki maturanti na ovogodišnjoj maturi iz Politike i gospodarstva zapeli su već na prvom pitanju. Riječ o pitanju o političkoj filozofiji.
Pitanje je glasilo: 'Koji je od navedenih filozofa smatrao da je čovjek političko biće (zoon politikon) i da je politika put do ostvarenja najvišega ljudskog dobra?'. Ponuđeni odgovori bili su A. Aristotel, B. Ciceron, C. Platon ili D. Sokrat.
Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.
Rješenje je A) Aristotel.
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