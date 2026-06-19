Neke maturante zbunilo već prvo pitanje na PiG-u: Znate li točan odgovor?

Kako su nam ispričali netom nakon pisanja ispita, neki maturanti na ovogodišnjoj maturi iz Politike i gospodarstva zapeli su već na prvom pitanju. Riječ o pitanju o političkoj filozofiji.

Pitanje je glasilo: 'Koji je od navedenih filozofa smatrao da je čovjek političko biće (zoon politikon) i da je politika put do ostvarenja najvišega ljudskog dobra?'. Ponuđeni odgovori bili su A. Aristotel, B. Ciceron, C. Platon ili D. Sokrat.

Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.

Ilustracija | Foto: Unsplash

Rješenje je A) Aristotel.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.