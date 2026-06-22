Učenike na Biologiji zatekao zadatak o voću: Biste li znali odgovor na ovo pitanje?

Učenici su morali znati ne samo koja se biljka često genetski modificira, već i uzgaja li se masovno.

Kako su nam rekli netom nakon pisanja ispita, neke maturante je na ovogodišnjoj maturi iz Biologije zbunilo pitanje o genetici, konkretno o genetskoj modifikaciji biljaka.

Rješenja su već objavljena, a pitanje je glasilo:'Koja je od navedenih biljnih vrsta genetički modificirana i komercijalno se masovno uzgaja u Sjevernoj Americi?'. Ponuđeni su bili odgovori: A. banana; B. breskva; C. kukuruz ili D. borovnica.

Ilustracija | Foto: Unsplash

Točan odgovor nalazi se ispod fotografije.

Rješenje je C) kukuruz.

U SAD-u više od 90 posto uzgojenog kukuruza je genetski modificirano. Većinom ga se prilagođava da bude otporan na nametnike ili da podnosi prskanje herbicidima.

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