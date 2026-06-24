Jeste li spremni za maturu iz Matematike? Ovakav zadatak mogao bi se pojaviti, a korisno ga je znati riješiti

U četvrtak maturanti pišu ispit iz Matematike, isti dan pišu se osnovna i viša razina. Donosimo zadatak koji se prošle godine pojavio na obje razine.

Posljednji tjedan ljetnog roka državne mature bliži se kraju. Maturanti sutra pišu ispit iz Matematike, njih 18.018 osnovnu, a 10.642 višu razinu. Prag prolaznosti na obje razine iznosi 25 posto.

Ispit osnovne razine mature iz Matematike sastoji se od 35 zadataka, od kojih je 20 višestrukog izbora, a 15 otvorenog tipa. Zadaci ukupno nose 40 bodova, a ispit traje 150 minuta. Ispit više razine sadrži 45 zadataka, od kojih je 20 na zaokruživanje, 19 zadataka kratkog odgovora, a šest je zadataka produženog odgovora u kojima je potrebno prikazati postupak rješavanja. Ispit više razine nosi maksimalno 60 bodova, a piše se maksimalno 180 minuta. Detalje o tome koji pribor smijete ponijeti na ispit i koje gradivo nosi koliki udio u bodovima, pročitajte u našem vodiču.

Svake godine na maturi u ispitima osnovne i više razine bude nekoliko istih pitanja. Prošle godine na jesenskom roku među njima je bio zadatak o računanju postotaka, koji vam može biti koristan i u svakodnevne svrhe.

Srednja.hr kviz by Pametna kuća

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