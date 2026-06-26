Zadatak dana Ako prolazite maturu iz Kemije sigurno ste znali odgovor na ovo 'opasno' pitanje

Ako prolazite maturu iz Kemije sigurno ste znali odgovor na ovo 'opasno' pitanje

Bruno De Zan
Bruno De Zan

26. lipanj 2026.

Google Dodajte Srednja.hr kao željeni izvor na Googleu
Facebook X Linkedin Mail
Ako prolazite maturu iz Kemije sigurno ste znali odgovor na ovo 'opasno' pitanje

Ilustracija | Foto: Unsplash, srednja.hr

Maturanti s ovime godine, koliko nam kažu, s Kemijom nisu imali problema. Usprkos tome izdvojili smo jedan zadatak za sve koji žele utvrditi gradivo.

Maturanti ove godine nisu imali problema s ispitom iz Kemije, za koji su nam rekli da je lakši nego prethodnih godina. Ipak smo odlučili izdvojiti pitanje u kojem je potrebno prepoznati spojeve po kemijskoj jednadžbi.

Rješenja su već objavljena, a pitanje je glasilo: 'Koja od navedenih kiselina jednakih množinskih koncentracija ima najmanju pH-vrijednost pri 25 °C?'. Ponuđeni su bili odgovori: A. HCl; B. HClO; C. HNO2 ili D. HCOOH.

Odgovor pronađite u videu.

Spojevi su redom klorovodična ili solna kiselina, hipoklorasta kiselina, dušikasta kiselina i mravlja kiselina. Od njih je najkiselija, odnosno najveću pH-vrijednost ima klorovodična kiselina. Riječ je o jednoj od najjačih poznatih kiselina. Ona otapa kamenac i minerale, ali i većinu metala te zato s njom treba jako pažljivo rukovati.

Bodove za upis studija izračunajte u našem Kalkulatoru mature. Sve najnovije vijesti o maturi pratite putem naše Facebook stranice Maturanti 2026., a bit će vam korisno i da se učlanite u Facebook grupu Maturanti 2026. Kako ne biste propustili važne informacije oko mature, zapratite i naš Instagram profil @drzavna.matura, a pozivamo vas i da se pridružite našem WhatsApp kanalu Maturanti 2026. Raspored ispita državne mature u 2026. možete vidjeti na poveznici.

matura matura kemija matura 2026. državna matura 2026.