Ako prolazite maturu iz Kemije sigurno ste znali odgovor na ovo 'opasno' pitanje

Maturanti s ovime godine, koliko nam kažu, s Kemijom nisu imali problema. Usprkos tome izdvojili smo jedan zadatak za sve koji žele utvrditi gradivo.

Maturanti ove godine nisu imali problema s ispitom iz Kemije, za koji su nam rekli da je lakši nego prethodnih godina. Ipak smo odlučili izdvojiti pitanje u kojem je potrebno prepoznati spojeve po kemijskoj jednadžbi.

Rješenja su već objavljena, a pitanje je glasilo: 'Koja od navedenih kiselina jednakih množinskih koncentracija ima najmanju pH-vrijednost pri 25 °C?'. Ponuđeni su bili odgovori: A. HCl; B. HClO; C. HNO2 ili D. HCOOH.

Odgovor pronađite u videu.

Spojevi su redom klorovodična ili solna kiselina, hipoklorasta kiselina, dušikasta kiselina i mravlja kiselina. Od njih je najkiselija, odnosno najveću pH-vrijednost ima klorovodična kiselina. Riječ je o jednoj od najjačih poznatih kiselina. Ona otapa kamenac i minerale, ali i većinu metala te zato s njom treba jako pažljivo rukovati.

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