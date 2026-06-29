Na medicini u Zagrebu četiri puta više prijava nego je mjesta: Znate li riješiti zadatak za prijemni?

Ovoga petka maturanti koji na popisu imaju studij medicine u Zagrebu polagat će prijemni ispit. Bez prolaska praga na njemu ne mogu na taj studij.

Matura je završena, ali pred brojnim maturantima ovoga su tjedna prijemni ispiti. Među ostalim, u petak se polaže i test zanja na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Kvota na tom studiju i ove je godine 300 mjesta, medicina u Zagrebu prvi je izbor za 801 maturanta, a prema posljednjim podacima AZVO-a studij je prijavilo ukupno 1.299 kandidata.

Prijemnim ispitom provjeravaju se dijelovi gradiva iz Biologije, Fizike i Kemije koji su bitni za nastavak studija i prijemni donosi najviše 600 bodova. Za prolazak je nužno prikupiti 305 odnosno 50,83 posto od ukupnog broja bodova. Test provjere znanja sastoji se od 40 zadataka po svakom predmetu što je ukupno 120 zadataka.

Prag po svakom predmetu iznosi 40 posto, odnosno 16 točno riješenih zadataka. Kako je najviši mogući broj bodova na upisima 1.000, kandidati ostatak prikupiti na temelju ocjena iz srednje i državne mature. Uspjeh u srednjoj školi donosi do 160 bodova, a Hrvatski, Matematika i Engleski (A razine) svaki do 80 bodova, dakle ukupno 240. Na temelju dodatnih postignuća ne dodjeljuju se bodovi. Za ponavljanje uoči ovog prijemnog pripremili smo jedan zadatak iz fizike, probajte ga riješiti. Napomena: samo je jedan odgovor među ponuđenima ispravan.