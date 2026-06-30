O ovom zadatku s Matematike pričali su maturanti i A i B razine: Znate li odgovor?

Na osnovnoj i nižoj razini pojavljuju se neki isti zadaci, a ove godine zadatak s aritmetičkim nizom ostao je u sjećanje obje skupine maturanata.

Svake godine na obje razine mature iz Matematike dođe nekoliko istih zadataka. Ove godine isti zadatak s aritmetičkim nizom spomenuli su nam maturanti koju su bili i osnovnu i višu razinu. Rješenja mature već su objavljenja, a taj zadatak je glasio:

Peti član aritmetičkoga niza iznosi 7, a jedanaesti 115. Koliko iznosi osmi član toga niza? Ponuđeni su odgovori A) 79; B) 61; C) 54 ili D) 43. Imate pet sekundi za odgovor.

Točan odgovor nalazi se u videu.

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