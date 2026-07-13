Izdvojili smo jedan zadatak s državnog natjecanja iz Matematike za peti razred osnovne škole. Možete li ga točno riješiti?

I dok su ljetni praznici u punom zamahu i učenici odmaraju od svih predmeta, pa tako i Matematike, za vas smo ipak pripremili jedan ljetni izazov. Možete li točno riješiti zadatak s državnog natjecanja iz Matematike za peti razred?

Učenici na natjecanju iz Matematike mogu sudjelovati od 4. razreda osnovne škole do 4. razreda srednje škole. Natječu se na školskoj, županijskoj pa državnoj razini. Popis onih najboljih na državnoj razini možete pronaći ovdje. Natjecanja organizira Agencija za odgoj i obrazovanje (AZOO) na čijim se internetskim stranicama objavljuju zadatci i rješenja.

Jedan od zadataka koji je dočekao petaše glasi: 'Lovre je zamislio prirodni broj. Pomnožio ga je brojem 6, rezultatu je dodao 17, a dobiveni zbroj podijelio brojem 5. Dobio je troznamenkasti prirodni broj kojemu je znamenka jedinica jednaka znamenki stotica, a zbroj znamenaka iznosi 10. Koji je broj Lovre mogao zamisliti?'. Postupak rješavanja i točno rješenje možete pronađi ispod fotografije. Osmaši su prošle godine najgore riješili ispite iz Matematike | Foto: Unsplas

Rješenje jest da je Lovre mogao zamisliti neki od brojeva 148, 283 ili 418. Kako doći do rješenja, možete vidjeti u postupku koji je objavio AZOO na sljedećoj fotografiji :