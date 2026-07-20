Možete li riješiti ova 3 zadatka iz matematike u 3 sekunde? Toni Milun pripremio ljetni izazov

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20. srpanj 2026.
Toni Milun generacijama je učenika i studenata pomogao u savladavanju matematike, a sada je pripremio kratko ljetno ponavljanje.
Da mozak ne bi 'zakržljao' tijekom ljetnih praznika pobrinuo se omiljeni profesor matematike Toni Milun. Pripremio je tri matematička zadatka uz koje, kako napisao, mozak ostaje u formi.
Na svako pitanje potrebno je odgovoriti u roku od tri sekunde. U prvom, najjednostavnijem, potrebno je izračunati koliko je 73 - 37. Slijedi zadatak: x²/4 = 9. Koliki je x? Treći zadatak glasi: (x² - 1)/(x - 1). Kad se skrati je...?
Odgovori su: 36, +- 6, x + 1.
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