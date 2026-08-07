Ove lektire maturanti se najviše boje, a samo je jednom bila tema eseja i to na jesenskom roku

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07. kolovoz 2026.
Zbog Kiklopa Ranka Marinkovića maturanti su potpisivali i peticije. To djelo bilo je zadano samo jednom i to na jesenskom roku, a na popisu je u 2026.
Na ovogodišnjem popisu djela za esej na maturi iz Hrvatskoga, koje se primjenjuje i na ljetnom i na jesenskom roku samo jedno djelo ostalo je isto kao protekle godine, roman Kiklop Ranka Marinkovića.
Nakon objave popisa djela, mnogi maturanti rekli su nam kako upravo tu lektiru ne žele vidjeti na eseju, na ljetnom roku nije se pojavila, pa je otvorena mogućnost da se to dogodi na jesenskom. Zanimljivo, otkako se provodi državna matura, Kiklop se samo jednom našao u esejskom zadatku. Bilo je to na jesenskom roku 2018./2019., a uz njega je u zadatku bio i odlomak iz Kafkinog Preobražaja.
Inače, riječ je o lektiri zbog koje se je svojedobno potpisivala peticija - prije pet godina Kiklop je naknadno dodan na popis za maturu odlukom ministra pa su maturanti peticijom tražili da se ta odluka poništi. Za današnji zadatak pripremili smo vam jedno pitanje o ovom, jednom od najznačajnijih romana domaće književnosti druge polovice 20. stoljeća.
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