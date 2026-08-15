Što slavimo na Veliku Gospu? Pitanje se pojavilo i na maturi

Pitanje o blagdanu Velike Gospe pojavilo se i na maturi iz Vjeronauka prije nekoliko godina.

U Hrvatskoj se 15. kolovoza slavi blagdan Velike Gospe. Obilježavaju ga hodočašća u marijanska svetišta, od Marije Bistrice, Aljmaša, Trsata do Sinja. O samom blagdanu za naš sestrinski portal mirovina.hr govorio je župnik Župe Gospe Sinjske u Sinju Antonio Mravak.

No, što se zapravo slavi na današnji dan? To vas pitamo u našem zadatku dana. Takvo pitanje pojavilo se na maturi iz Vjeronauka u 2019. godini. Pojašnjenje možete pronaći nakon zadatka i fotografije niže.

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Zagrebačka katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije | foto: Pixabay

Točan odgovor jest: Slavlje posebna dioništva Blažene Djevice Marije u Božjoj slavi nakon njezine smrti. Naime, na jesenskom roku državne mature iz Vjeronauka u 2019. godini postavljeno pitanje glasilo je: 'Kako se naziva kršćanski blagdan koji slavi posebno dioništvo Blažene Djevice Marije u Božjoj slavi nakon njezine smrti?'. Kao točni odgovori priznavali su se: Uznesenje Blažene Djevice Marije; Marijino uznesenje; Velika Gospa.