Kako stojite s geografijom? Imamo pitanje s državnog natjecanja za petaše

Volite reći da vam je zemljopis u malom prstu, posebice onaj u Hrvatskoj? Pokažite svoje znanje.

Na natjecanjima iz Geografije svoja znanja mogu pokazati učenici osnovne škole od petog do osmog razreda i učenici srednjih škola. Provode se na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Samo natjecanje traje 75 minuta.

Učenici ukupno na natjecanju mogu ostvariti 50 bodova. Tipovi zadataka razni su, od višestrukog izbora, povezivanja, redanja i sređivanja do korekcijskih zadaka te zadataka dopunjavanja i kratkog odgovora. Na državnom natjecanju pojavljuju se i zadaci produženog odgovora. Postoje i zadatci za provjeru geografskih vještina. To su problemski zadatci gdje učenik prema uputama samostalno rješava na terenu i u učionici služeći se priloženim radnim materijalima.

Za vas smo pripremili jedno pitanje s državnog natjecanja iz Geografije za peti razred gdje su učenici imali pet ponuđenih odgovora. Možete li točno odgovoriti na njega? Klikom na kviz možete odabrati točan odgovor, a on se nalazi i ispod kviza niže te popratne fotografije.

Rijeka | ilustracija: Canva

Točan odgovor je: Una i Korana.