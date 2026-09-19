Kako stojite s geografijom? Imamo pitanje s državnog natjecanja za petaše

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19. rujan 2026.
Volite reći da vam je zemljopis u malom prstu, posebice onaj u Hrvatskoj? Pokažite svoje znanje.
Na natjecanjima iz Geografije svoja znanja mogu pokazati učenici osnovne škole od petog do osmog razreda i učenici srednjih škola. Provode se na školskoj, županijskoj i državnoj razini. Samo natjecanje traje 75 minuta.
Učenici ukupno na natjecanju mogu ostvariti 50 bodova. Tipovi zadataka razni su, od višestrukog izbora, povezivanja, redanja i sređivanja do korekcijskih zadaka te zadataka dopunjavanja i kratkog odgovora. Na državnom natjecanju pojavljuju se i zadaci produženog odgovora. Postoje i zadatci za provjeru geografskih vještina. To su problemski zadatci gdje učenik prema uputama samostalno rješava na terenu i u učionici služeći se priloženim radnim materijalima.
Za vas smo pripremili jedno pitanje s državnog natjecanja iz Geografije za peti razred gdje su učenici imali pet ponuđenih odgovora. Možete li točno odgovoriti na njega? Klikom na kviz možete odabrati točan odgovor, a on se nalazi i ispod kviza niže te popratne fotografije.
Točan odgovor je: Una i Korana.
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