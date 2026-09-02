Zadatak dana Cijene rastu i na maturi: Znate li odgovor na pitanje koje rješavaju i učenici 6. razreda?

Cijene rastu i na maturi: Znate li odgovor na pitanje koje rješavaju i učenici 6. razreda?

Martina Gelenčir
Martina Gelenčir

02. rujan 2026.

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Cijene rastu i na maturi: Znate li odgovor na pitanje koje rješavaju i učenici 6. razreda?

Osmaši su prošle godine najgore riješili ispite iz Matematike | Foto: Unsplash

Ispit iz Matematike bio je najčešće prijavljivani predmet na jesenskom roku mature, a jedan zadatak odnosio se i na

Proteklog ponedjeljka na drugom roku mature polagala se Matematika, a zadaci i rješenja već su objavljeni. U redovitom je roku osnovnu razinu prijavilo 3.917 kandidata, a višu 1.100 pristupnika. Dio zadataka na osnovnoj razini zahtijeva tek znanje osnovnoškolskog gradiva, a jedan s jesenskog roka izdvojili smo za naš zadatak dana. Riječ je o zadatku koji uključuje povećanje cijene u određenom postotku, što je ovih dana poprilično aktualno u Hrvatskoj. Prema kurikulu Matematike postoci su gradivo koje se nešto detaljnije obrađuje u 6. razredu osnovne škole.

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